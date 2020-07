La justícia investiga el secretari de la Cambra de Comerç de Castelló per presumpta prevaricació i corrupció entre particulars

El Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló ha obert una causa contra el secretari general de la Cambra de Comerç de Castelló, Jesús Ramos Estall, i la seua dona, María Soledad Miravet, pels presumptes delictes de prevaricació i corrupció entre particulars. El procés es va admetre a tràmit el mes de febrer passat i fins i tot es va fixar un primer calendari de declaracions, a partir del 6 de març, que es va suspendre per l’esclat de la crisi de la Covid-19. De moment no s’han previst dates noves i tampoc s’ha resolt la petició de la Fiscalia de declaració de causa complexa i augmentar així la instrucció 18 mesos més. Tal com va avançar elDiario.es, aquest litigi es va iniciar amb la denúncia que, el 27 de setembre de 2019, va interposar davant la brigada provincial de policia judicial una treballadora de la Cambra després de negar-se, dos dies abans, a signar l’adjudicació, per 150.000€, del servei d’assessorament jurídic, financer, comptable, fiscal i laboral a la mercantil Adade Castellón SL, els administradors de la qual són Ramos i Miravet.

L’empleada tingué por de veure’s involucrada en un presumpte il·lícit per contravindre la llei valenciana d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes. Després de sentir-se pressionada perquè validara la resolució, també va denunciar els fets a l’Agència Valenciana Antifrau, que el 18 d’octubre de 2019 li va atorgar l’estatut de protecció de la persona denunciant. Malgrat això, Ramos, que no ha atés les telefonades d’elDiario.es, va dedicar bona part de l’últim ple, el 28 de novembre de 2019, a desacreditar el seu denunciant, però sense informar els seus membres que el grup d’investigació tecnològica de la Policia Nacional ja li seguia la pista a ell i a les seues empreses. Aquesta situació es va aguditzar quan, a principis d’enguany, el mateix Ramos va instruir un expedient disciplinari contra l’empleada, cosa que ha comportat que la despatxaren, malgrat que estava de baixa per depressió, havia sigut elegida delegada sindical el 15 de gener passat i tenia la protecció de l’Agència Antifrau. “Tot apunta a una represàlia”, afirma Javier Porcar, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO a Castelló, sindicat que porta la defensa de la denunciant contra un possible acomiadament improcedent i que es dirimirà en el Jutjat de Primera Instància número 3 de la capital castellonenca.

Un secretari controvertit

El pas de Jesús Ramos per la Cambra ha generat polèmiques abans i després del seu nomenament definitiu com a secretari el 23 de novembre de 2017. Des de juliol de 2016 havia exercit el càrrec en funcions arran de la marxa de la seua predecessora, María Jesús Arenós, amb qui va xocar pel control intern de la corporació, la qual cosa va derivar en l’acomiadament d’una desena de treballadors a través d’un ERO i el cessament de la mateixa Arenós, que va interposar fins a quatre demandes contra Ramos, totes arxivades. Amb el camí més clar per al secretari, que havia desembarcat en la cambra com a assessor extern al juliol del 2014 de la mà de la seua presidenta, Dolores Guillamón, les seues empreses van començar a emportar-se els millors contractes. Des de juliol de 2016, Adade Castellón SL i Jesús Ramos Abogados SL, han aconseguit quatre licitacions valorades en 348.500€.

Un altre assumpte controvertit és que Ramos puga compaginar el seu càrrec en la Cambra amb la dedicació a les seues empreses, un cas inèdit a Espanya, ja que cap altre secretari treballa a temps parcial. Una cosa possible gràcies al permís atorgat “pel menor volum de negoci de la cambra”, segons fonts de la Conselleria d’Economia Sostenible, organisme que tutela les diputacions valencianes, que són corporacions de dret públic amb origen en el segle XIX. L’Administració supervisa el funcionament, però són els mateixos empresaris a través del ple els que elegeixen els seus òrgans directius. Per a Natxo Costa, sotssecretari d’Economia Sostenible, “tutelar no significa governar”, per la qual cosa la Cambra seria sobirana “per a contractar a qui vulga i a acomiadar segons el seu criteri”, ja que els seus dirigents “no són alts càrrecs en aplicació de la llei de contractació pública”. Cosa que contrasta, per exemple, amb el fet que siga la Sindicatura de Comptes l’encarregada última de fiscalitzar les cambres.

En tot cas, la situació de Ramos, amb el vistiplau de la conselleria, li permet treballar tres hores diàries per 60.000€ anuals. I completar la jornada laboral a través de les seues empreses contractades per la mateixa Cambra, a raó d’una mitjana de 72.000€ a l’any. Beneficis molt superiors als de la secretària de la Cambra de València, Ana Encabo, que percep 103.061,7€, o als del conseller mateix, Rafael Climent, amb 77.071,76€. I tot això malgrat que no és necessària la dedicació exclusiva del seu secretari.

ERTO malgrat tindre beneficis

Una altra qüestió que ha generat un cert malestar dins de la Cambra és que el Comité Executiu aprovara el 23 de març passat un ERTO que va deixar a casa per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció 32 dels 42 treballadors. I tot això malgrat que la Cambra va sumar beneficis de 182.256€ i 366.467€ el 2018 i el 2019, respectivament. “Va ser una negociació dura i ens hi vam oposar al principi”, assenyala Javier Porcar, de CCOO, sindicat al qual pertanyen els tres delegats del comité d’empresa. Segons Porcar, les instal·lacions de la cambra, per la seua amplitud, permeten treballar a la distància reglamentària que exigeixen les mesures sanitàries, a més que el tipus de tasques, molt informatitzades, també es poden abordar amb teletreball. Malgrat això, Porcar reconeix que la corporació va anar incorporant treballadors gradualment fins i tot abans d’acabar l’última pròrroga sol·licitada, al final de juny. Està previst que aquest assumpte s’aborde en el ple de dimarts, però no així la situació processal del seu secretari general ni l’acomiadament de la treballadora que el va denunciar.