Centres de protecció a víctimes de violència de gènere estan ja sis mesos sense cobrar de la Generalitat Valenciana

Compromís denuncia que la Conselleria de Serveis Socials deu sis mesos de pagaments a centres municipals que treballen amb víctimes de violència masclista. La coalició ha posat el focus en un centre de Petrer, que presta servei a tota la comarca de la Marina Alta, i que, segons els serveis municipals, arrossega impagaments per valor de 235.0000 euros.

Segons afirmen fonts de la coalició, altres fundacions que presten el mateix servei estan en la mateixa situació: no s’ha prorrogat el conveni amb la Generalitat, que vencia al setembre, i arrosseguen un semestre d’impagaments. El departament que dirigeix Susana Camarero (PP), de moment, no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió, a preguntes d’elDiario.es.

La portaveu d’Igualtat de Compromís en les Corts, Verònica Ruiz, el diputat Gerard Fullana i l’alcalde de Pedreguer (la Marina Alta), Sergi Ferrús, s’han reunit dimarts per abordar una resposta conjunta. Segons ha explicat l’alcalde, ja fa mesos que pregunten a la conselleria i han demanat una trobada, però només han aconseguit resposta del comissionat per a la lluita contra la violència contra les dones, Felipe del Baño, en què “demana que continuem amb el servei fins que activen la pròrroga del conveni”.

En concret, en el comunicat, Del Baño transmet que “no ha sigut possible, fins a aquest moment, la formalització d’un nou acord abans de la finalització del període de pròrroga, per estar en tramitació l’expedient per a una nova convocatòria en el moment de la meua incorporació com a comissionat al final del mes de juliol”. En l’escrit apunta que la conselleria “no disposa de prou places per a l’atenció integral de dones víctimes de violència de gènere i els fills i filles que les acompanyen” i, per tant, demana a la fundació, que continue “el servei que presta en les mateixes condicions que les actuals fins que es formalitze el nou concert”.

Els parlamentaris pressionen la conselleria perquè actualitze el conveni i accelere els pagaments, advertint que aquesta situació posa greument en risc la seguretat dels usuaris del centre, juntament amb el “perill laboral del personal que s’encarrega del servei i l’atenció, que està en una situació d’incertesa i precarietat laboral total”.