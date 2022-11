Alerten del perill d'atropellaments de llúdries a l'espai fluvial de la desembocadura del riu Millars

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana demana als conductors que circulen pels camins rurals i carreteres que circulen pel paisatge fluvial que extremen la precaució al volant, ja que s'està detectant la presència de llúdries en diversos indrets de l'espai.

Recentment, el Servei de Guarderia Rural ha constatat la presència dels mustèlids en la carretera que travessa del riu Millar en la seua confluència amb la rambla de la Viuda. Els guardes han trobat excrements de llúdries a la vora de l'asfalt, en un lloc on les aigües del riu Millars formen un rabeig d'aigües tranquil·les. Es tracta d'un lloc idoni de pesca per a les llúdries, però alhora també es tracta d'una carretera perillosa per als mamífers, ja que sol estar bastant freqüentada de trànsit en hores punta per a treballadors i altres persones que circulen entre el polígon Ramonet d'Almassora i tota la zona de les urbanitzacions de sant Quitèria.

Cal recordar que les llúdries són animals crepusculars i nocturns que s'activen durant la nit i van recorrent diversos trams del paratge protegit per a pescar. És fàcil que en qualsevol moment de la nit un conductor es trobe amb una llúdria en la carretera i que l'animal es puga enlluernar fàcilment. Per aquest motiu el Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars demana que els usuaris que circulen per camins i carreteres del paratge fluvial extremen la precaució al màxim per a salvaguardar la vida d'un animal que després de molts anys ha tornat a assentar-se en el riu.

El passat mes d'agost de 2021 el servei de neteja de l'Ajuntament d'Almassora va trobar una llúdria atropellada a uns 500 metres del llit del riu Millars, concretament en el camí de la Mar, CV1840. Malauradament, es tractava d'una femella adulta en perfecte estat de salut, però que va acabar atropellada durant la nit per un automòbil. Des que la guarderia del Consorci riu Millars va descobrir la seua presència a la desembocadura l'any 2015, la llúdria s'ha convertit en espècie habitual als registres de fauna que realitza el Servei de Guarderia Rural, dins del seu pla de seguiment de fauna als catorze quilòmetres de riu que formen el paisatge protegit. De fet, l'octubre del 2020 van aconseguir obtenir imatges de dos exemplars junts, per la qual cosa es va estudiar la hipòtesi que es pogués tractar d'una parella.