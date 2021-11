Almussafes inicia la construcció d’un balneari urbà a les piscines municipals

Al maig del pròxim any 2022, els veïns i veïnes d’Almussafes podran estrenar el Balneari Urbà de l’interior de les piscines municipals, una actuació urbanística amb la qual l’Ajuntament d’Almussafes posarà el punt i final a la remodelació integral de la instal·lació esportiva inaugurada en la dècada dels anys 80. “En les diferents fases d’execució del projecte per a la modernització de les piscines públiques hem invertit més de dos milions d’euros en els últims anys i amb aquesta última obra per a la construcció del balneari urbà sumarem un altre mig milió d’euros. Es tracta, sens dubte, de la intervenció més ambiciosa en matèria esportiva que hem materialitzat en els últims anys per a dotar a aquesta instal·lació esportiva històrica de la màxima qualitat, posicionant-se de nou com un referent en el nostre entorn”, comenta l’alcalde, Toni González.

La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, ha acompanyat aquest matí al primer edil en la signatura de l’acta de replanteig amb la qual es dona llum verda a l’inici de les obres de construcció del nou recinte, que es localitzarà en la zona nord de les piscines. “Confiem que aquest nou servei tinga un gran acolliment entre la ciutadania, atés que els centres d’aigües termals, dotats de tota mena de tractaments no sols per a teràpies de salut, sinó també per al gaudi i relax dels visitants estan experimentant un gran auge en els últims anys”, argumenta.

“Aquesta setmana mantenim tancada temporalment la instal·lació perquè l’empresa constructora prepare el recinte per a les obres, però a partir de la setmana vinent les piscines tornaran a obrir les seues portes i mantindran la seua activitat amb total normalitat durant tot el període de desenvolupament dels treballs urbanístics”, aclareix Davinia Calatayud.

Un balneari amb "múltiples opcions"

El centre estarà dotat de tots els espais necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes i complint amb la normativa específica NIDE. En concret, disposarà d’una piscina principal interior amb serveis hidrotermals i de relaxació amb els seus respectius elements de hidromassatge i d’una zona de jacuzzi amb una sala destinada a terma i una altra per al bany de vapor. Així mateix, es planteja un recorregut de dutxes tèrmiques (dutxa gelada, bitèrmica, d’olis essencials i adaptada) que connectarà directament amb la piscina termal i una dutxa higiènica que s’utilitzarà prèviament al recorregut i que se situarà en els vestuaris.

Quant a la instal·lació d’elements tècnics, es reserva un espai en la mateixa planta per a la sala de màquines i el tractament d’aigües situat en el cos auxiliar existent en el costat aquest de l’edifici actual.

Sis mesos d’obres

Per a la edificació del balneari, es procedirà a l’enderrocament de la distribució interior de l’edifici existent de 262,63 metres quadrats, sobre el qual replega la coberta telescòpica, on s’emplaçaven els antics vestuaris amb les seues respectives dutxes i lavabos, una sala de musculació, dos magatzems i una escala d’accés al soterrani on es troben les instal·lacions necessàries per al funcionament de la piscina exterior annexa, per a adaptar-lo al nou ús. A aquesta construcció se li afegirà una sala de magatzematge nova, amb connexió directa amb els vestuaris i la piscina, que augmentarà la superfície del balneari urbà fins a aconseguir els 316,16 metres quadrats.

A més, es manté l’escala d’accés al soterrani i les sales d’instal·lacions però es demoleixen els barandats interiors existents per a col·locar la piscina d’hidromassatges en el centre.

Es projecta un únic accés principal des de la piscina, tancant l’entrada des de la ronda Antoni Ludenya i donant un accés independent als vestuaris des de la zona verda situada a l’oest de l’edifici. “Les persones usuàries del balneari urbà podran accedir a la instal·lació des del mateix interior del complex de les piscines i també des del punt d’entrada exterior, que s’habilitarà en el mateix parc del Poliesportiu”, conclou l’edil d’Urbanisme.