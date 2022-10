El Consell de Seguretat Nuclear incrementa les reunions amb els veïns de Cofrents i la Vall després dels últims incidents

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears i Emmagatzematge de Residus Radioactius (AMAC) han celebrat una jornada informativa per a donar a conéixer a la població de l'entorn de Cofrents aspectes relatius a la seguretat nuclear i la protecció radiològica.

La jornada, celebrada a l'Ajuntament de Cofrents, és la cinquena des de la signatura a l'abril d'un conveni de col·laboració entre el CSN i la AMAC per a reforçar la comunicació amb la població de les zones situades als voltants de les instal·lacions nuclears i valorar la seua percepció sobre la informació subministrada, segons ha informat el CSN.

Abans d'aquest conveni la AMAC celebrava una jornada anual en el municipi amb els responsables de la nuclear, que ara es veu reforçat amb la presència del CSN.

Els participants van explicar les incidències produïdes en els últims mesos i van destacar que en cap moment “va saltar el semàfor roig”.

La consellera Elvira Romera, encarregada de presentar al més de mig centenar d'assistents les competències i funcionament de l'organisme regulador, va explicar com el CSN s'encarrega de protegir els treballadors, al públic i al medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, propiciant que les instal·lacions nuclears i radioactives siguen operades pels seus titulars de manera segura, i establint les mesures de prevenció i correcció enfront d'emergències radiològiques, qualsevol que siga el seu origen.

La situació de Cofrents

Referent a això, va detallar les principals funcions del CSN com a organisme integrant del sistema nacional d'emergència.

Fora de l'àmbit de les centrals nuclears, la consellera va fer també al·lusió al treball que l'organisme desenvolupa quant a les 89 instal·lacions de segona i tercera categoria i a les 4.385 de raigs X presents en la Comunitat Valenciana.

La jornada va comptar també amb la presència de l'alcalde de Cofrents, Salvador Honrubia, i el president de la AMAC, Juan Pedro Sánchez, els qui van destacar la importància d'aquestes sessions de portes obertes per a continuar implementant la transparència en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Els tècnics del CSN

En la jornada també van participar tècnics de les dues direccions tècniques del CSN. El subdirector d'Enginyeria del CSN, José Ramón Alonso, pertanyent a la Direcció de Seguretat Nuclear, va repassar les mesures de seguretat addicionals introduïdes en les centrals espanyoles, tant en forma d'equips com de reforç dels grups humans responsables, davant accidents no fàcilment predictibles, així com les revisions periòdiques de seguretat que es realitzen cada deu anys.

Respecte a la Direcció de Protecció Radiològica, José Antonio Trinidad, tècnic de l'àrea de Vigilància Radiològica Ambiental, va presentar les diferents xarxes i programes que conformen el sistema de vigilància radiològica ambiental amb el qual Espanya compta per a protegir la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants.

Una vegada concloses les presentacions, els assistents –alcaldes de municipis de la zona, representants de grups d'interés i associacions- van realitzar una visita guiada al centre d'informació de la central nuclear Cofrents com a presa de contacte tant amb el personal de la planta com amb els inspectors residents del CSN, els qui tenen al seu càrrec la supervisió directa de l'operació en la instal·lació.