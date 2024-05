L'empresa que construeix la gigafactoria de Sagunt ensenya als alumnes el procés de producció de les bateries

La primera edició de la Setmana en Ciència de l'Ajuntament de Sagunt ha comptat amb una jornada en la qual l'empresa PowerCo ha desenvolupat diverses activitats de divulgació científica per a jóvens. L'esdeveniment ha tingut lloc este matí a la Casa de Cultura Capellà Pallarés de la Fundació Bancaixa, ubicació en la qual els i les alumnes de l'IES Camp de Morvedre i de l'IES Número 5 han rebut una xarrada informativa de caràcter teòric en la qual els responsables de PowerCo han explicat què és una cel·la de bateria i quin tipus de cotxes elèctrics existixen.

A continuació, l'alumnat ha realitzat un taller dinàmic amb el qual han simulat les tres fases del procés de producció de les bateries a través de materials quotidians. Finalment, els i les alumnes han gaudit d'una xicoteta exposició a l'aire lliure de cotxes 100 % elèctrics.

Cal esmentar l'assistència de l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la del regidor d'Universitat, Ciència i Innovació, Toni Iborra, així com la del responsable del Projecte Social de PowerCo, Rodrigo Carucci; la responsable de comunicació de l'empresa, Lorena Rodrigo; i altres membres de PowerCo.

En relació amb la Setmana en Ciència i la jornada de hui, l'alcalde de Sagunt ha explicat que volien treballar amb les noves generacions per a “fomentar eixa vocació científica” i que les persones jóvens puguen encaminar el seu futur a la gigafactoria: “Creiem que no ens hem de centrar només en la teoria, sinó en com s'aplica la ciència a la nostra societat. D'aquí ve que hàgem volgut treballar conjuntament amb PowerCo per a fer un taller amb el qual tothom entenga què és una gigafactoria de cel·les de bateries i com funcionen”.

Respecte a la formació i al foment de l'ocupació futura de la gigafactoria, Darío Moreno ha declarat que existix “un coll de botella” en determinats àmbits: “Per això, insistim molt a la Conselleria d'Educació sobre la necessitat de continuar invertint en infraestructures educatives”. Així mateix, l'alcalde ha afirmat que Sagunt i PowerCo estan plenament alineats a “retindre el talent” i la garantia per a aconseguir-ho és contractar gent del mateix municipi: “Com a part del seu propi concepte empresarial, PoweroCo ha assumit una cosa que, per descomptat, era una reivindicació de l'Ajuntament i és donar preferència a les persones de la ciutat”.

La Setmana en Ciència és una iniciativa organitzada per la regidoria d'Universitat, Ciència i Innovació de l'Ajuntament de Sagunt en la qual també col·laboren les següents entitats: Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) de la Universitat de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'empresa PowerCo i Sapiència, una iniciativa conjunta de la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la R+D+I (RUVID) i la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Cal esmentar que al llarg de la setmana s'han dut a terme xarrades, tallers pràctics i ponències amb les quals s'ha aprofundit sobre diferents assumptes científics. Així mateix, encara queda per celebrar-se la jornada del divendres en la qual la biòloga i investigadora Pilar Domingo-Calap farà una xarrada en el Casal Jove del Port de Sagunt, emplaçament en el qual també es durà a terme el taller Caçadors de Virus.