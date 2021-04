La nova contracta de neteja viària d’Ontinyent amplia hores de servei i espais a netejar

La nova contracta de neteja viària d’Ontinyent aprovada per unanimitat a l’últim ple permet ampliar hores de servei i espais a netejar. El servei, que ha estat adjudicat a l’empresa RECISA amb un cost de 726.743,49 euros anuals més l'IVA durant un període de 4 anys, també augmenta els mecanismes de control, incorpora maquinària més moderna i inclou nous criteris sostenibles.

Segons explicava el regidor de Neteja Viària, Manuel Cuesta, “va a ser un servei més eficient i sostenible, i comptarà amb millores com la inclusió d’una borsa de 140 hores anuals per a serveis extraordinaris; un augment dels espais a netejar i millores al control de les tasques que es duen a terme; a més d’incorporar nova maquinària específica com fregadora d’aigua a alta pressió, tot perseguint oferir un millor servei”, manifestava.

El regidor explicava que entre les novetats es troba la inclusió del requeriment d’un certificat de gestió ambiental ISO 14001:2015 o similar, “ja que la sostenibilitat és una línia d’acció transversal en aquest govern, i en una àrea com aquesta és una aposta necessària”. Altres criteris sostenibles que s’inclouen són la prohibició d’utilitzar el compost químic glifosat en el control d’herbes; l’exigència d’utilitzar productes de neteja de baixa toxicitat i alta biodegradabilitat; de que els productes de neteja no hagen estat testats o experimentats amb animals; o de que tota la maquinària complisca els requisits energètics de la classe energètica A o superior, entre d’altres.

Altres novetats són la inclusió d’espais que no estaven presents en l’anterior contracta, com nous espais als accessos al nucli urbà o algunes vies principals del disseminat, així com la prestació del servei de retirada de brosses del paviment, una tasca que fins ara venia desenvolupant el personal de Serveis Municipals. A més a més, es contemplen altres detalls com l’establiment d’uns mínims de personal necessari per a la prestació del servei, i es determinen nous mecanismes de control amb geolocalització dels equips per potenciar una millor resposta a les necessitats.

Cuesta explicava que la contracta inclou sense cost sense cost addicional una sèrie de treballs que estaven fent-se a càrrec de partida extraordinària als ultims, "el que fa que tot i que la xifra global haja augmentat respecte a l’anterior contracta, el servei no supose un cost més elevat, però sí resulte més complet i apte per caminar cap a una ciutat el més sana, saludable i sostenible possible”, concloïa.