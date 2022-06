Ontinyent s'oposa al tancament de la planta de medicina interna de l’hospital durant l'estiu

El tancament programat de la planta de medicina interna de l'Hospital general d'Ontinyent des de l'1 de juliol ha provocat la reacció en bloc de les formacions polítiques i del govern municipal en contra de la decisió de la Conselleria de Sanitat. Segons han explicat els sindicats, la decisió s'ha pres davant la falta de professionals sanitaris disposats a prestar els seus serveis a la capital de la Vall d'Albaida per la qual cosa deixarà de donar servei a la població assignada de 56.464 pacients de 12 localitats de la comarca.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha exigit a la Conselleria de Sanitat que reconsidere la decisió i s'ha dirigit al conseller Miguel Mínguez, i a la gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, en una carta en la que exigeix a la Conselleria de Sanitat que es canvie la decisió, i sol·licita una reunió urgent amb la gerència del Departament per conéixer de primera mà les conseqüències que pot tindre aquesta mesura.

En paraules de Jorge Rodríguez, “de confirmar-se aquest anunci, considerem que es tracta d’una mesura insolidària i un atac sense precedents a l’atenció sanitària de la nostra població que ocasionarà imports trastorns a la ciutadania. Després de passar una pandèmia, haver patit la desaparició del servei de diàlisi per falta de previsió i de sofrir de manera quotidiana el desmantellament de l’atenció primària, el tancament del servei de medicina interna és un nou entrebanc a l’atenció sanitària de qualitat que mereix la nostra ciutadania”, destaca l’Alcalde d’Ontinyent.

Natàlia Enguix, portaveu de la Vall Ens Uneix, ha manifestat que es tracta d' “una de les majors retallades que ha patit la sanitat pública d’Ontinyent i de la comarca de la Vall d’Albaida en els últims anys”. Enguix ha qualificat el tancament de la planta de “greu imprevisió” per part de la conselleria i és una mesura que s’afegix a les retallades aplicades per la Conselleria de Sanitat en el servei de diàlisi, dermatologia o cardiologia. “Exigim a la conselleria el manteniment del servei de medicina interna a l’hospital d’Ontinyent i que es dote del personal necessari per donar un servei de qualitat a la nostra població”.

La portaveu de la Vall Ens Uneix ha insistit en què la planta de medicina interna és bàsica per a la gent gran i per a les persones amb malalties cròniques i que, per tant, és incoherent i trenca el discurs antidespoblament del Consell del Botànic: “és absurd que parlen de lluitar contra el despoblament de les comarques de l’interior i al mateix temps tanquen serveis bàsics com la sanitat”, ha exposat Natàlia Enguix.

Des de Compromís el diputat a les Corts Valencianes i agullentí, Jesús Pla, i el portaveu comarcal de Compromís i regidor de l'Ajuntament d'Ontinyent, Nico Calabuig, han criticat aquesta decisió i han anunciat que traslladaran la qüestió a Les Corts Valencianes. En paraules del regidor Nico Calabuig, “una vegada més, estem vivint una situació molt preocupant vinculada a la pèrdua de serveis sanitaris a la nostra ciutat i comarca. Si el dia 1 de juliol es confirma el tancament de la tercera planta de l'Hospital d'Ontinyent, dedicada a Medicina Interna, serà una pèssima notícia per a la qualitat de l'atenció sanitària. És necessari i urgent que es contemplen totes les mesures possibles per garantir una dotació suficient de professionals per a poder prestar els serveis propis del centre hospitalari en qualsevol època de l'any. En cap cas una situació de dificultat pot resoldre's per part del Departament de Salut amb el tancament d'un servei”.

El regidor del PP Paco Penadés ha manifestat que “estem molt preocupats pel desastre que pot originar-se a partir de l'1 de juliol, dia en què la conselleria té previst tancar la planta de Medicina Interna de l'Hospital d'Ontinyent, en el qual no hi haurà ingressos de medicina interna havent de desplaçar-se a Xàtiva, sabent a més que urgències està totalment desbordada”.