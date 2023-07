PSPV i Compromís obrin expedients a quatre de les seues agrupacions locals per no propiciar governs progressistes

Després de les eleccions del passat 28 de maig, PSPV, Compromís i EUPV van reeditar el Pacte del Botànic per a intentar assegurar els governs progressistes en aquelles localitats on donara la suma de les seues formacions, a més de no impedir que la força més votada de les signants accedira a l'alcaldia. En la gran majoria dels casos es van forjar els pactes locals, però no en tots els llocs, i això comença a tindre conseqüències.

Segons han informat PSPV i Compromís han acordat obrir fins a quatre expedients informatius a agrupacions locals de les seues formacions per no possibilitar els pactes malgrat que el nombre de regidors el feien possible. Són els casos de les agrupacions socialistes de Benifairó de la Valldigna i de la Font de la Figuera, a València, i a les de la formació valencianista a l'Alqueria d'Asnar i Polop de la Marina, a Alacant.

La Comissió bilateral de l'acord d'investidura d'alcaldies ha constatat el “altíssim grau de compliment” del compromís, però han admés que s'han produït “excepcions, bé per una falta d'entesa en les negociacions, bé per un manifest incompliment de l'acord supramunicipal”.

En el cas de Benifairó de la Valldigna la força més votada va ser Compromís, encara que van empatar a tres regidors Compromís i PSPV. Però els socialistes van aconseguir el suport dels dos edils del PP, donant-los així els suports suficients per a aconseguir l'alcaldia.

A la Font de la Figuera el cas va ser més estrany, ja que el partit més votat va ser el PP i en segon lloc va quedar el PSPV, però els socialistes i valencianistes no van arribar a un acord i els populars van aconseguir l'alcaldia com a llista més votada. Ací l'expedient no s'ha obert a Compromís, sinó al PSPV local perquè al final han acabat integrant-se en el govern.

A l'Alqueria d'Asnar el partit més votat va ser el PSPV, però ací Compromís va aconseguir els suports del PP per a aconseguir l'alcaldia i desbancar als socialistes.

Finalment a Polop de la Marina el PSPV va ser la força més votada, però va empatar a 6 regidors amb el PP, i l'acta que va aconseguir Compromís va donar el seu vot a la dreta per a aconseguir l'alcaldia.

Onil i Quatretonda

D'aquests quatre municipis s'ha volgut separar altres dos casos, els d'Onil i Quatretonda, on PSPV i Compromís no han aconseguit encara un pacte, la qual cosa ha permés que el PP aconseguira les alcaldies en minoria per ser la llista més votada.

Així s'ha acordat “continuar treballant per a propiciar les condicions necessàries per a poder aconseguir acords respectuosos amb els resultats electorals a Onil i Quatretonda, on l'esquerra compta amb la majoria del nombre de regidors, que permeten governs progressistes en totes dues poblacions”.

En el cas d'Onil el PP va aconseguir 6 regidors, però els 5 del PSPV i els 2 de Compromís poden fer un tomb a la situació de donar-se un acord. A Quatretonda el cas és al revés, el govern amb 6 edils del PP tenen sobre ells l'amenaça que Compromís amb 4 regidors i el PSPV amb 3 els desallotgen de l'alcaldia.