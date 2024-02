Vila-real impulsa les primeres jornades per a explorar les oportunitats de la intel·ligència artificial en la docència

L'Ajuntament de Vila-real organitzarà en col·laboració amb el col·legi Fundació Flors, el Cefire i la Universitat Jaume Iles primeres Jornades Educatives d'Intel·ligència Artificial de Vila-real. Aquestes tindran lloc el 8 i 9 de març iestan obertes no sols als docents sinó a les famílies i la comunitat educativa en general.

La regidora d'Educació, Anna Vicens, ha presentat les jornades, acompanyada pel cap d'estudis del col·legi Fundació Flors i ponent en les jornades, Ernesto Boixader, i la directora del centre de formació del professorat Cefire de Castelló, Diana Chiralt. Les jornades, que se celebraran el 8 i 9 de març a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, “tenen com a objectiu explorar les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial en la docència”, tal com ha subratllat Anna Vicens. “Aquestes jornades ens serviran per a reflexionar sobre com la intel·ligència artificial pot transformar la docència i l'aprenentatge en l'era actual, des de la reflexió crítica i també per a oferir recursos i noves alternatives d'aprenentatge per a treballar en els centres educatius de la nostra ciutat”, ha subratllat l'edil.

Anna Vicens ha agraït la col·laboració de la Universitat Jaume I, i sobretot del Cefire, a través de la seua directora Diana Chiralt, i de l'assessor científic, tecnològic i matemàtic del centre, Sergio Meseguer, qui ha fet possible que les jornades estiguen acreditades; així mateix, la regidora ha donat les gràcies de manera especial a Ernesto Boixader “qui ha treballat perquè aquestes jornades puguen fer-se a Vila-real, la seua ciutat, i per això, a més de per la seua passió per la docència i la innovació educativa, li estarem sempre agraïts”.

Boixader, cap d'estudis del col·legi Fundació Flors, ha agraït el suport de l'Ajuntament i del Cefire. A més ha ressaltat que “les jornades no són exclusivament per a docents sinó que les famílies han de ser conscients del potencial que té la intel·ligència artificial i amb aquestes jornades poden aprendre molt i marcar un punt d'inflexió en l'educació dels seus fills”. Així mateix, Boixader ha defensat el lideratge de Vila-real en aquesta innovació educativa: “No podem quedar-nos arrere i hem d'estar preparats per al futur que ve”.

Per part seua, Diana Chiralt, directora del Cefire a Castelló, ha assegurat que des del Cefire “sempre estarem al costat de les iniciatives que suposen un apoderament, una qualificació professional i tècnica dels nostres docents perquè això implica que el nostre alumnat estarà més preparat per a superar els desafiaments del segle XXI”. Quant a l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, Chiralt ha afirmat que “som conscients de la importància d'aprofitar aquestes eines per a implementar-les de manera transversal en el nostre sistema educatiu, perquè sense aquestes eines no podrem empoderar al nostre alumnat”.

Les inscripcions per a docents poden formalitzar-se a través de la web del Cefire mentre que la comunitat educativa i el públic en general poden inscriure's en l'àrea d'Educació de la web de l'Ajuntament de Vila-real. El termini d'inscripció està obert fins al 25 de febrer.