Xirivella celebrarà les seues festes municipals i les falles conjuntament

Xirivella tornarà a celebrar les seues festes aquest mes de setembre, després que l'any passat hagueren de ser suspeses per la pandèmia.

Coincidint amb la millora de les dades sanitàries i baix estrictes mesures de seguretat, l'ajuntament ha elaborat un programa lúdic per a tots els públics que arribarà a tots els barris de la localitat.

A més, en aquesta ocasió les festes locals coincidiran durant uns dies amb les falles. De l'1 al 9 de setembre es concentraran en el municipi les dues celebracions. “Les circumstàncies fan coincidir en el temps les festes majors i les falles. Doble ració d'alegria i doble motiu per a mantindre la cautela i encarar les celebracions amb sentit comú. Sóc el primer a desitjar uns festejos potents i divertits, però també he de ser el primer que cride a la moderació i al bon encert”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

De l'1 al 5 serà el torn de les falles. Com a actes principals, el divendres, dia 3, està prevista l'ofrena. L'endemà al migdia hi haurà una trobada amb les diferents comissions falleres de Xirivella.

Finalment, el diumenge es cremaran els monuments de les set falles de la localitat: Barri de la Llum, València Teodor Llorente-El Canut, Sant Joan, Mont de Pietat, Sant Antoni, Mestre Serrano i Doctor Gómez Ferrer. Tots els actes se celebraran tenint en compte les mesures acordades per la Generalitat Valenciana i els col·lectius fallers.

El cap de setmana, les falles compartiran protagonisme amb les festes majors, que arranquen el dissabte 4 amb el pregó, en el qual es farà un homenatge al món sanitari. I a partir d'aqueix moment, fins al dia 9, hi haurà música, monòlegs, teatre, jocs, espectacles de màgia, acrobàcies o hipnosis. Tot això es completarà amb activitats esportives i els actes organitzats per les diferents clavaries.

“No tindrem unes festes habituals, però sí que podrem baixar al nostre barri i poder gaudir d'una actuació musical, una obra teatre o un concert per a retrobar-nos amb el veïnat. D'aquesta manera li donem vida al nostre poble, desitjant que l'any que ve ens ajuntem de nou. Cal pensar que en 2022 hi haurà més i millor festa”, afirma Encarna Martí, regidora de Festes.

Els esdeveniments es faran amb totes les mesures sanitàries: entrada amb invitació i registre d'assistents; aforaments exteriors reduïts; neteja i desinfecció d'espais prèvia a l'accés de públic; màscara obligatòria en tot moment; gel hidroalcohòlic per a accedir als espais; obertura de recintes una hora abans de l'inici de l'actuació i accés escalonat; i separació de seguretat entre cadires adquirides conjuntament. També es tindrà en compte el toc de queda i tot quedarà pendent de l'evolució de la pandèmia.

“La festa, fins i tot sent extraordinàriament important, no pot anteposar-se a la salut col·lectiva. Convide a la gent a participar amb totes les ganes, però també amb la reserva necessària per a assegurar el benestar comú. Una màscara en el moment oportú i l'observació dels consells sanitaris ens permetran celebrar les festes amb total seguretat”, adverteix Michel Montaner.