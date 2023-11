Compromís i PSPV proposen estendre el transport públic debades i rebaixes en la factura de l’aigua

El PSPV i Compromís reclamen un augment de les ajudes a la població de rendes baixes en les seues esmenes a la llei de mesures fiscals de la Generalitat Valenciana. Socialistes i valencianistes coincideixen a registrar mesures per a prorrogar el transport públic gratuït als menors de 31 anys i estendre la rebaixa en el cànon de l’aigua, que pujarà en els pròxims comptes públics.

Compromís ha plantejat en les seues esmenes que els receptors del bo social tèrmic tinguen la consideració de consumidors vulnerables i se’ls bonifique en un 50% el pagament del cànon ajornat de l’aigua, mentre que els socialistes plantegen que es puguen deduir despeses relacionades amb la compra bàsica i tractaments sanitaris.

Els socialistes presenten mig centenar d’esmenes al projecte de mesures fiscals i reclamen que es recupere l’oficina d’actius contra la corrupció, encarregada de tornar a les arques públiques béns i recursos econòmics afectats per procediments judicials. Seguint la seua línia en els últims mesos de Govern i en campanya electoral, els socialistes insisteixen en una bateria de deduccions fiscals per a les despeses de la cistella de la compra, tractaments sanitaris i per donacions amb caràcter humanitari a Ucraïna i a la població palestina que resideix en la franja de Gaza.

Com han fet el PP i Vox, el PSPV demana incorporar deduccions per tractament de malalties cròniques i rares, així com els de dany cerebral o Alzheimer, i que tots els ciutadans puguen deduir-se el 30% dels tractaments de salut bucodental, salut mental o despeses d’òptica, augmentant l’import màxim fins als 200 euros. L’impacte de les desgravacions és qüestionat per alguns sectors, considerant que les rendes baixes ja estan exemptes de fer la declaració o que suposen un finançament indirecte d’activitats privades. L’any passat, en l’última campanya de la renda, les persones que ingressaren menys de 22.000 euros bruts d’un únic pagador (14.000 si es tracta de dos) estaven exemptes de fer la declaració de la renda.

Compromís, que ha presentat també mig centenar d’esmenes al text, reclama la supressió d’una desena d’articles de la llei, entre els quals està el que permet que els alts càrrecs cobren per fer classe, la retirada d’un informe previ per a atorgar subvencions que les justifiquen, el canvi de criteris en els centres de serveis socials concertats o els canvis en el pla Edificant, a més de diverses referències a la Llei d’ordenació del territori i caça.

Els valencianistes demanen recuperar l’oficina de drets lingüístics, que es derogarà si s’aprova el projecte de llei d’acompanyament, i també que les biblioteques municipals incorporen llibres sobre diversitat, en el punt de mira de Vox. Així mateix, reclamen clàusules de compensació territorial per als municipis amb plantes solars fotovoltaiques.

La coalició valencianista demana al Consell que mantinga el decret de plurilingüisme tal com està aprovat, en compte de les modificacions que ha plantejat la Conselleria d’Educació, que impliquen la derogació de certs articles, reduint la presència del valencià en zones castellanoparlants. El Consell Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu han manifestat les seues discrepàncies respecte d’aquesta norma.