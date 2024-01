La Comunitat Valenciana, primera a imposar la màscara en hospitals i centres de salut per l'onada de grip i covid

La Conselleria de Sanitat ha remés als departaments de salut de la Comunitat Valenciana una instrucció de la Direcció General de Salut Pública que estableix l'obligatorietat de l'ús de màscares en els centres sanitaris i sociosanitaris com a mesura preventiva davant el repunt d'infecció per virus respiratoris. Amb això, la Comunitat Valenciana esdevé la primera que imposa l'ús de màscares en aqueixos àmbits.

La instrucció indica que una ordre del Ministeri de Sanitat va declarar la fi de l'obligatorietat de l'ús generalitzat de les màscares en els centres sanitaris i especifica les situacions en què s'havia de reforçar la seua utilització. En aquest sentit, donada la incidència d'infeccions respiratòries en la Comunitat Valenciana (taxa de 1.501 casos per 100.000 habitants en la setmana epidemiològica 52), es considera pertinent establir l'obligatorietat de l'ús de màscares en centres sanitaris i sociosanitaris en les següents situacions: persones simptomàtiques quan estiguen en espais compartits; professionals que atenen casos simptomàtics; persones que treballen en Unitats de Vigilància intensiva i Unitats amb Pacients Vulnerables; en les urgències hospitalàries o d'atenció primària; en els llocs on es concentren pacients i familiars (sales d'espera d'atenció primària, de consultes hospitalàries).

Així mateix, la instrucció afegeix que en la resta de les situacions que generalment estan destinades a la protecció de les persones amb consideració de vulnerables, les gerències dels departaments de salut, recolzades en els seus propis protocols i en les recomanacions dels Serveis de Medicina Preventiva, podran establir l'obligatorietat de l'ús de màscara de manera addicional a les indicacions establides, en funció de la situació epidemiològica i de les característiques estructurals i funcionals particulars dels seus centres dependents.

Vacuna sense cita prèvia

D'altra banda, la Conselleria de Sanitat recorda que, com va anunciar aquest dijous el conseller Marciano Gómez, els centres de salut administraran a partir del pròxim dilluns, 8 de gener, les dosis de les vacunes contra la grip i la COVID-19 sense necessitat de cita prèvia, amb la finalitat de promoure la immunització de la població davant el repunt d'infeccions respiratòries.

Així mateix, la conselleria ha adoptat una sèrie de mesures assistencials especials davant el repunt de les infeccions respiratòries pròpies d'aquest període hivernal.

Aquestes mesures van ser acordades en la reunió mantinguda aquest dimecres entre el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, el director de l'Oficina de Coordinació i Integració Sociosanitària de la Comunitat Valenciana, Manuel Escolano, i representants de les direccions generals d'Atenció Hospitalària i Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures.

D'aquesta manera, en la citada reunió es van abordar els problemes que, any rere any, sorgeixen davant els pics estacionals d'especial demanda assistencial com l'actual o els que es preveu que es registren en les pròximes setmanes.

Entre aquestes mesures acordades es troba l'ajust de la programació de l'activitat quirúrgica amb la finalitat de generar espais per a atendre la demanda, i en funció del context de cada centre hospitalari, per a una major eficiència dels recursos existents, així com el reforç de les plantilles.

Altres mesures són potenciar, en aquests períodes, els serveis d'atenció domiciliària i establir el màxim nivell de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, potenciant l'hospitalització a domicili en les residències de majors en els casos en què aquest recurs resulte l'idoni; així com la reassignació i priorització dels recursos socials.

Finalment, en el cas de necessitar la col·laboració de recursos privats i, amb la finalitat de reduir al màxim qualsevol tensió assistencial que es poguera registrar, es buscarà també un marc de col·laboració públic-privada.

A més, el conseller de Sanitat va anunciar que es reunirà la setmana vinent amb els gerents dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana per a analitzar la posada en marxa d'aquestes mesures.