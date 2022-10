La Comunitat Valenciana, quarta amb més inversió de l’Estat: 327 milions per a Rodalia i 311 per al Corredor Mediterrani

El projecte de pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2023 destina a la Comunitat Valenciana 1.269,46 milions d’euros en inversions, un 9,4% de la inversió territorial de tot l’Estat espanyol. La xifra suposa un lleuger augment percentual respecte de l’any anterior (9,3%) i, en termes absoluts, 60 milions d’euros més en uns comptes que no incorporen ja mecanismes extraordinaris de finançament com els activats per fer front a la pandèmia.

La reivindicació de tots els partits amb representació parlamentària a la Comunitat Valenciana és que les inversions s’equiparen al pes poblacional de l’autonomia, un 10,4% del total de l’Estat. L’autonomia serà la quarta de l’Estat en recepció de fons públics, per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia.

Amb tot, la Comunitat Valenciana és la quarta en inversions territorialitzades darrere de Catalunya (2.508,92 milions), Andalusia (2.318,85 milions) i Madrid (1.305,35 milions).

Compensació territorial

En el projecte pressupostari s’afigen 52 milions d’euros per a la Comunitat Valenciana d’acord amb el Fons de Compensació Interterritorial (FCI), una partida destinada a corregir desequilibris econòmics interterritorials. La xifra suposa un augment del 0,5% respecte dels comptes vigents i deixen la Comunitat Valenciana com la tercera beneficiària en termes absoluts, amb un 12% del pes estatal.

Corredor Mediterrani, Rodalia i transport metropolità

La inversió ferroviària total serà de 697 milions d’euros, la major part destinats a potenciar la Rodalia amb 327,5 milions, principalment en el nucli de València, que s’emporta 272 milions, sense comptar la inversió de Renfe, per exemple en nou material mòbil. D’aquesta manera, la Rodalia valenciana rep un pressupost per al 2023 superior a la inversió executada entre el 2017 i el 2021 (234,2 milions).

El Corredor Mediterrani s’emporta una inversió de 311 milions d’euros, mentre que el canal d’accés de València (soterrament de les vies) compta amb una primera partida de 9,6 milions i el túnel passant, de tan sols 1,5 milions per a estudis i redacció de projectes principalment.

Pel que fa a Renfe, el pressupost per a compra de trens, millora dels existents i adequació en estacions, entre altres conceptes, ascendirà a 11,96 milions a Alacant; 7,61 milions a Castelló i 35,58 milions per a València. En total, s’invertiran 55,15 milions, 2,2 més que el 2022.

El Tren de la Costa entre Gandia i Alacant torna a ser un any més el gran oblidat i comptarà amb una dotació de tan sols 142.950 euros.

L’Autoritat del Transport Metropolità de València tornarà a rebre 38 milions d’euros del Govern per finançar el transport interurbà, la mateixa xifra que l’any passat. Les subvencions al transport arribaran el 2023 una dotació de 3.419 milions, cosa que representa un increment del 25,7% respecte del 2022, principalment per a pagar els 660 milions d’euros que costa el manteniment de la gratuïtat dels bitllets de Rodalia i Mitjana Distància per a viatgers freqüents.

De la seua banda, Ports de l’Estat invertirà 118 milions d’euros a València en les accions de l’Autoritat Portuària, 29,5 milions en el port de Castelló i 5,3 milions en el d’Alacant.

Carreteres

La Direcció General de Carreteres tindrà un pressupost de 214,87 milions, quasi 20 milions menys que el 2021 (232,56). En concret, 105,39 milions es destinen a creació d’infraestructura i 96,71 a conservació i explotació.

Entre els projectes de creació d’infraestructura, es destinaran 10 milions a la variant de la Safor; 31,27 milions per a l’enllaç de l’aeroport de València amb la V-30; 30,4 per a projectes de millora del bypass; 500.000 euros per a la millora de l’accés al campus de Sant Vicent de la Universitat d’Alacant des de l’A-70; 500.000 més per al nou pont sobre el Túria a Mislata i un mig milió més per a la duplicació de la variant de Torrevella.

Museus i ens culturals

Segons la taula comparativa del Govern, el Ministeri de Cultura ha pressupostat la meitat de fons per a la Comunitat Valenciana que en el projecte vigent, encara que sí que la multiplica a partir del 2024. El pla apunta que el 2022 es van projectar 4,4 milions d’euros, el 2023 en seran 2,8 i el 2024, en total 9,7 milions d’euros. Part d’aquests canvis corresponen a la pròrroga de plans museogràfics i d’ampliacions ja previstes. El Museu de Belles Arts, la segona pinacoteca d’Espanya, rebrà 50.000 euros, la mateixa quantia que enguany, per a la col·lecció museogràfica i 50.000 més per a l’adequació de l’entorn i l’accés al museu, la mateixa xifra que el Museu de Ceràmica González Martí. El Palau de les Arts té una consignació d’1,5 milions d’euros, malgrat que el ministre de Cultura es va comprometre amb el president de la Generalitat a finançar l’òpera amb 2,5 milions, mentre que la Biblioteca Pública de València rebrà 55.000 euros.