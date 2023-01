La Comunitat Valenciana, sisena regió de la Unió Europea amb més pernoctacions en apartaments turístics

L’Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) ha publicat les dades de pernoctacions en allotjaments de lloguer a curt termini a la UE corresponents al tercer trimestre del 2022 –que inclouen els mesos de juliol i agost– reservats a través de plataformes com Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor. Segons aquestes dades, els hostes van passar al voltant de 251 milions de nits en aquest tipus apartaments turístics, cosa que suposa un increment del 24% amb comparació al mateix període del 2021 i un 9% si prenem com a referència l’estiu del 2019, l’any previ a la pandèmia, en què les plataformes van registrar 230 milions de pernoctacions.

En l’entorn de la Unió Europea, trobem cinc regions que van registrar més de quatre milions de nits en allotjaments de lloguer a curt termini. Es tracta d’Andalusia (6.450.905 pernoctacions), la Croàcia adriàtica –Jadranska Hrvatska, on se situen localitats com Dubrovnik– (5.548.087), la Provença-els Alps-la Costa Blava, a França (5.174.965), Catalunya (4.595.737) i l’Illa de França (4.094.617). La regió següent en el rànquing, lleugerament per davall de quatre milions de nits, és la Comunitat Valenciana, amb 3.825.815 pernoctacions en aquest període.

Segons l’informe d’Eurostat, la Comunitat Valenciana s situa en el segon escalafó per nombre de pernoctacions (entre dos i quatre milions de nits en allotjaments en lloguer de curta estada), amb dades molt superiors a zones com les illes Canàries (3.274.010), l’Algarve a Portugal (2.292.566), l’àrea metropolitana de Lisboa (2.589.633), el Laci –on està Roma– (2.572.659), la Toscana –Florència– (2.824.792), la Llombardia –Milà- (2.502.031), el Vèneto –Venècia– (2.115.112), el Roine-els Alps –Lió– (2.620.756), Aquitània –Bordeus– (2.181.505), el Llenguadoc-el Rosselló –Montpeller– (2.009.051) o la Bretanya (2.009.916), entre altres.

En el conjunt d’Espanya es van registrar més de 14 milions de pernoctacions en el primer trimestre del 2022, 26 milions en el segon i prop de 45 milions en el tercer, cosa que suposa xifres molt similars a les del 2019, l’any previ a la pandèmia: un 2,1% menys els tres primers mesos, un 0,9% menys en el segon trimestre i un lleuger creixement del 0,8% en el tercer trimestre, que agrupa els mesos d’estiu.

No obstant això, la proliferació d’apartaments turístics en algunes localitats i en algunes zones de determinades ciutats, com és el cas de València, està convertint-se en un vertader problema, per les molèsties que aquests allotjaments ocasionen i que provoquen, en alguns casos, l’expulsió dels veïns del barri.

Taxa turística

Les Corts Valencianes van aprovar el mes de novembre passat la llei de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, una norma que preveu la creació d’una taxa d’aplicació municipal voluntària per a compensar el cost del sector sobre els serveis públics. Només a València, amb la implantació d’una taxa entre 50 cèntims i dos euros –en funció de l’allotjament–, la previsió de l’equip de govern municipal seria recaptar uns deu milions d’euros. L’aprovació de la taxa turística ha provocat diversos encreuaments d’opinions entre els socis de govern en la Generalitat. Sense anar més lluny, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, s’ha mostrat obertament en contra d’aquesta mesura.

Més de 30 milions de visitants per al 2023

La Comunitat Valenciana aspira a xifres rècord de visitants per al 2023, tal com va apuntar dijous passat el president Ximo Puig durant la seua visita a Fitur. El cap del Consell va parlar d’“any històric” en què es confia arribar a 30 milions de turistes en terres valencianes que s’espera que hi deixen uns 10.000 milions d’euros.