La COVID deixa 92 morts al territori valencià, la xifra més alta registrada en un dia des que va començar la pandèmia

En l'última jornada s'han registrat en la Comunitat Valenciana 92 morts per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 3.413 persones. Es tracta de la xifra més alta de morts des que es va declarar la pandèmia. A més, s'han registrat 4.664 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 178.452 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 529 a Castelló (19.250 en total), 1.467 a Alacant (59.173 en total) i 2.667 a la província de València (100.013 en total).

Els hospitals valencians tenen, actualment, 2.739 persones ingressades, de les quals 368 romanen en les unitats de vigilància intensiva: 231 a la província de Castelló, amb 23 pacients en UCI; 913 a la província d'Alacant, 137 d'ells en l'UCI; i 1.595 a la província de València, 228 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 2.857 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 158.051 els valencians que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 28.581 casos actius, la qual cosa suposa un 15,04% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del SarsCov2 ascendeix a 2.249.901, de les quals 2.076.425 han sigut a través de PCR i 173.476 mitjançant test ràpid.

Positius en 167 residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 167 residències de majors (15 a la província de Castelló, 48 a la d'Alacant i 104 a la de València), 27 centres de diversitat funcional (3 a la província de Castelló, 9 a la d'Alacant i 15 a la de València) i 6 centres de menors (un a la de Castelló, dos a la d'Alacant i tres a la de València). Dels 92 morts, 29 eren residents. A més, s'han detectat 187 nous positius entre els usuaris de centres de majors i 71 entre el personal de les residències.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 44 residències en la Comunitat Valenciana: 2 a la província de Castelló, 19 a la província d'Alacant i 23 a la província de València.

57.223 dosi de la vacuna de Pfizer subministrades

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja ha administrat en residències i entre personal sanitari 57.223 dosi de la vacuna de Pfizer. Amb aquesta xifra, pràcticament s'esgoten els vials subministrats fins al dia d'ahir a la Comunitat Valenciana. El 40,8% d'aquestes vacunes s'han administrat entre el personal de les residències (24% residents i 16,8% entre el personal sociosanitari), mentre que el 59,2% restant s'ha distribuït entre hospitals i atenció primària. Al llarg d'aquest dimarts s'han administrat 8.640 dosi.

D'altra banda, aquest dimecres es distribuiran les primeres dosis de la vacuna de Moderna que han arribat hui a Espanya. La primera remesa arribada al territori valencià, de prop de 3.000 vacunes, es distribuirà en diversos HACLES (Hospital d'Atenció a malalts Crònics i de Llarga Estada) i es començarà a administrar aquest dimecres.

46 nous brots

S'han registrat 46 brots des de l'última actualització, la majoria d'ells d'origen social, distribuïts de la següent forma: