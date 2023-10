Crisi en Iniciativa: el regidor de València Sergi Campillo i Luisa Notario es donen de baixa i es queden com a independents en Compromís

“Després d’un llarg procés de reflexió i de tindre en compte les diferents possibilitats, he decidit que preferisc centrar els meus esforços i els meus anhels en el treball conjunt de Compromís, compartint amb tots els companys i companyes, vinguen d’on vinguen, la tasca, gens fàcil de fer front als governs de dreta i extrema dreta, i de renovar la il·lusió per governs d’esquerres, ecologistes, feministes i valencianistes”. D’aquesta manera acaba la carta que Sergi Campillo, actual regidor de Compromís a l’Ajuntament de València i ex-vicealcalde de Joan Ribó en el mandat passat, ha remés a la direcció i als militants d’Iniciativa, partit de què formava part.

Campillo passarà a ser independent dins de Compromís, sense estar adscrit a cap dels partits que el conformen, és a dir, Més Compromís, Iniciativa i Verds-Equo. El mateix camí seguirà l’exedil i actual assessora del grup municipal en la corporació Luisa Notario.

L’origen de les turbulències en Iniciativa del Poble Valencià està en la caiguda de Mónica Oltra per la seua imputació en el cas del presumpte encobriment de la seua exparella, condemnat per abusos a una menor. Oltra va ser substituïda com a vicepresidenta del Govern valencià per Aitana Mas, que al cap de poc de temps va destituir de manera fulminant Mireia Mollà com a consellera d’Emergència Climàtica, cosa que va provocar que la formació es partira en dos, un procés de què no s’ha recuperat.

Campillo justifica la seua baixa en el fet que s’anteposen els debats interns de la futura estructura de la coalició a les estratègies d’oposició en les institucions per a recuperar el poder perdut després de les eleccions passades. Segons argumenta, “la difícil situació política actual, conseqüència dels resultats de les passades eleccions municipals i autonòmiques al nostre país, ens insta a tots els que militem en Compromís a trobar, sense demores injustificades, la millor manera de fer la tasca d’oposició que la societat valenciana espera de nosaltres i de construir una alternativa creïble i sòlida de govern”.

Des del seu punt de vista, “això només és possible amb una organització d’esquerres, ecologista, feminista i valencianista forta i amb un funcionament àgil, que siga capaç de coordinar de manera efectiva i coherent tota l’activitat dels nostres col·lectius i dels nostres grups institucionals, amb una veu unificada davant els moviments socials, els partits i la resta de les entitats del nostre país; una organització amb una estructura consolidada i funcional que permeta deixar de banda les discussions estèrils, que mai es tanquen, sobre repartiment de responsabilitats i quotes de representació”.

Campillo afig en la seua missiva que “aquesta dinàmica de discussió interna, sempre airejada a l’exterior, no és comprensible per a la ciutadania i arruïna el crèdit i el prestigi que fins ara ha acumulat Compromís” i afirma que no poden permetre que “discussions com les que s’han viscut últimament i que comencen a estar massa presents en els mitjans de comunicació” els allunyen d’“allò que la ciutadania espera de nosaltres”.

L’edil de València recorda que “ja es va decidir en el màxim òrgan del partit, en l’últim Congrés, avançar cap a una federació de partits –o estructura similar estable– en Compromís” i que ara “de nou, la direcció d’Iniciativa ha proposat, i ha sigut ratificat per la Mesa Nacional, tornar a obrir un altre procés intern per a discutir per enèsima vegada què volem ser en el futur”. “En compte d’invertir les energies a establir estratègies d’oposició i d’enfortir els càrrecs municipals i parlamentaris, tornem a discutir sobre nosaltres mateixos, just el contrari del que hem de fer”, subratlla.

D’altra banda, considera que “la gestió de la direcció elegida en l’últim congrés i representada pels portaveus i els membres de la permanent, ha resultat del tot decebedora” i afig que no se sent representat per aquesta: “Aquesta direcció, o almenys una gran part, no ha fet cap esforç d’integració després d’un procés extremadament complicat que requeria altura de mires i de generositat, en un moment molt delicat per a la nostra organització. En realitat, ha fet tots els esforços en el sentit contrari”, explica.

“Per això he tramitat la baixa com a militant d’Iniciativa del Poble Valencià, alhora que he tramitat l’alta com a persona adherida directament a Compromís, amb la convicció que és la millor manera que tinc de contribuir a fer més fort Compromís com el projecte veritablement viable i una organització imprescindible per al nostre poble”, conclou.