Diana Morant: “No permetrem que la dreta i ultradreta prenguen drets, plantarem cara”

El PSPV es prepara per recuperar la Generalitat Valenciana recolzat per la direcció nacional. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, pronuncia el seu primer discurs després de ser proclamada secretària general dels socialistes valencians al congrés de Benicàssim, on ha anticipat: “Hui comença el camí de recuperació de la dignitat a la Generalitat Valenciana”.

La dirigent socialista situa el partit com a “dic de contenció” a les polítiques de la dreta i la ultradreta, que considera una amenaça als drets bàsics. Ja assolit de ple en el seu paper com a candidata a les eleccions autonòmiques del 2027, i després d'un repàs a les propostes de PP i Vox presentades a les Corts Valencianes, ha assegurat: “No permetrem que la dreta i ultradreta prenguen aquests drets. Plantarem cara, com van fer els nostres pares, mares i avis”. Així, i sense referir-se personalment al president de la Generalitat ni a cap membres del Consell, assegura que l'aliança del PP i Vox “elimina els avenços del Botànic, tots perquè són el nostre segell d'identitat i perquè la seua política és fer-nos retrocedir”.

La secretària general dels socialistes valencians ha al·ludit a la corrupció en nombroses ocasions al míting. Ha assegurat que “estem davant el pitjor PP d'Espanya: el PP de la Comunitat Valenciana de sempre”, ironitzant sobre que, just el dia en què Eduardo Zaplana i José Luis Olivas s'asseuen a la banqueta acusats per corrupció, la coalició de la dreta i la ultradreta “presentaven la contrareforma més retrògrada de la Comunitat Valenciana”, una llei que “posa en valor la dictadura franquista”, una altra llei “per tornar a assaltar la radiotelevisió pública valenciana”, una altra per rebaixar “els controls” contra la corrupció -“tornaran a asseure's amb les empreses per repartir el pastís”- i una altra per rebaixar l'ensenyament en valencià. Davant d'aquest escenari, “el PSPV ha de ser el dic de contenció de les retallades”.

La direcció federal del PSOE s'ha bolcat amb el suport a Morant durant el procés. El president del Govern i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, ha clausurat el conclave extraordinari, on ha encoratjat la mobilització a les cites electorals. Si els progressistes es mobilitzen, ha dit, són capaços de “frenar la dreta i l'extrema dreta”. “Hem de ser molt conscients que les forces progressistes d'Europa i el món miren Espanya amb orgull. Si ens mobilitzem i tenim les coses clares, guanyarem (...). Ells a embarrar i nosaltres a governar”, ha dit.

El president del Govern ha criticat que la dreta “No reconeix la legitimitat del Govern des del 2018. Utilitzen les institucions contra tot aquell que no pensa com ells”, i ha posat com a exemple les votacions al Senat i l'“enfrontament” entre el poder judicial i el Tribunal Constitucional, o que “als governs autonòmics els enfronten contra el govern [central]. I als mitjans de comunicació que denuncien la seua corrupció els persegueixen i acovardixen”.

El partit ha presentat aquest diumenge a l'Executiva, pactada amb els secretaris provincials d'Alacant i València, que integra les famílies socialistes i busca cohesionar el partit per recuperar la Generalitat Valenciana. Ha estat ratificada per un 80% dels delegats presents al congrés.