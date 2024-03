La nova etapa al PSPV: un partit “fort i unit” avala la direcció de Diana Morant

El PSPV culmina el procés de renovació amb la proclamació de Diana Morant i l'elecció d'un nou equip per a la primera dona al capdavant de la federació valenciana. El colofó final al conclave extraordinari, que ha reunit durant tres jornades els socialistes a Benicàssim, el posen aquest diumenge la ministra de Ciència, Innovació i Universitats amb el president del Govern, Pedro Sánchez. És la mostra del suport de la direcció nacional del PSOE a la nova etapa dels socialistes valencians, que aspira a recuperar la Generalitat Valenciana el 2027. Caràcter i el seu treball al Consell de Ministres, que anticipen ja per a la campanya electoral. La proclamació de Morant com a secretària general és també la seua proclamació com a candidata a les eleccions autonòmiques previstes per al 2027, on tenen la intenció de posar tots els seus esforços.

Ja complerts tots els tràmits, en un congrés tranquil, el PSPV té una dona jove i amb formació cientificotècnica al capdavant. És, sens dubte, un bon perfil per als socialdemòcrates europeus, però particularment per als valencians: parla la llengua i coneix el territori. És, formalment, el paper ideal per contrarestar una coalició condicionada per l'extrema dreta, que ha fet del feminisme el seu enemic i sacseja banderes acientífiques.

Per a aquesta etapa, la ministra ha conformat una Executiva un poc més reduïda que els seus predecessors, amb una composició que integra diverses famílies socialistes. Com ja s'ha anunciat, els seus oponents en el procés precongressual tindran llocs de rellevància: Alejandro Soler, líder provincial d'Alacant, serà el president del partit, mentre que Carlos Fernández Bielsa, el seu homòleg valencià, serà vicesecretari general. La seua mà dreta serà Vicent Mascarell, regidor a Gandia i diputat provincial, una figura que ha treballat amb les tres sensibilitats.

La ministra, que va ser alcaldessa de Gandia abans de rebre la trucada de Moncloa, ha elaborat un òrgan amb notable representació d'alcaldes. Als ja coneguts Rubén Alfaro (Elda), que serà portaveu, i Tania Baños (La Vall d'Uixó), responsable del Consell d'Alcaldes, se sumen Jordi Mayor (Cullera), Neus Garrigues (Pobla Llarga), Darío Moreno (Sagunt ), Juan Antonio Sagredo (Paterna), Toni Francès (Alcoi), Rafa Garcia (Burjassot), Ana Besalduch (Sant Mateu), Toni González (Almussafes), entre d'altres. Morant subratlla així l'aposta del partit pel municipalisme, un dels seus bastions aquesta legislatura.

A la llista també hi ha membres de renom del partit com Ángel Franco, històric dirigent alacantí, Miquel Soler, exsecretari autonòmic d'Educació i càrrecs institucionals com la secretària d'Estat Rebeca Torró, la diputada Carmen Martínez o la senadora Rocío Briones, totes dues a l'anterior equip de Ximo Puig. Morant manté un perfil continuista però integra les llistes de Bielsa i Soler. L'abalisme, un corrent antany de pes en el partit, es queda gairebé sense representació -com es podia esperar després de la marxa de l'exministre i els pactes precongressuals-, encara que la nova secretària general manté al nucli Rafa García, que es va presentar contra Ximo Puig a les primàries.

Per no faltar a les seues tradicions, el partit ha posposat un parell d'hores la votació de l'Executiva, que s'ha aprovat dissabte a les 20 hores per acabar de lligar alguns caporals. Són, en total, 56 membres davant dels 63 de l'anterior. La ministra situa el seu predecessor, Ximo Puig, al Comitè Federal, amb el seu exsecretari d'Organització i portaveu a les Corts, José Muñoz i la portaveu a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez.

“Necessitem un Partit Socialista que estiga fort, per estar forts hem d'estar units i cohesionats, i no hi ha millor manera de fer-ho que reconèixer els lideratges que ja existeixen als territoris”, ha declarat Morant, que s'ha marcat com objectiu ser l'alternativa als “problemes que ens està generant el PP” al Consell que comparteix aquest partit amb Vox.

Per part seua, el nou president del PSPV, Alejandro Soler, ha destacat que el partit “ix fort, amb una sola veu, treballant tots units en pro de la Comunitat Valenciana”, cosa que ha lligat al procés de “diàleg, consens i unitat”. A més, en declaracions remeses als mitjans, ha assegurat que la província d'Alacant està “perfectament representada”. El pròxim vicesecretari general, Carlos Fernández Bielsa, ha assegurat que el resultat del congrés és “positiu en termes generals” en haver aconseguit “una integració de totes les sensibilitats”. “Estic content, crec que el partit ha d'estar content i demà ho demostrarem aixecant Diana Morant com a secretària general”, ha declarat abans de les votacions, i ha garantit que “sens dubte” la província de València està “molt ben representada”.

Els 56 membres de l'Executiva

Després de la votació dels delegats, la direcció del partit queda així:

Al nucli dur de Diana Morant, secretària general, hi haurà Alejandro Soler, president; Carlos Fernández Bielsa, vicesecretari general; Vicent Mascarell, secretari d'Organització; Pilar Bernabé al capdavant d'Institucional; Rubén Alfaro com a portaveu i Tania Baños com a presidenta del nou Consell d'Alcaldes i adjunta a la secretaria general,

Completen l'executiva María Such (Igualtat), Jordi Mayor (Política municipal), Neus Garrigues (Cultura i Patrimoni), Darío Moreno (Infraestructures i Transport), Rocío Briones (Empleo i Diàleg social), Ernest Blanch (Idees i programes electorals), Rebeca Torró (Indústria) o Juan Antonio Sagredo (Acció interparlamentària).

Segueix la llista amb Carmen Martínez (Sanitat universal i Salut mental), Toni Francés (Innovació local i Agenda urbana), Rocío Ibáñez (Repte demogràfic i despoblació), Vicent Arqués (Coordinació de diputacions), Carolina Gracia (Transició ecològica), Borja Sanjuán (Economia), Rosa Peris (Justícia i Lluita contra la violència de gènere), Rafa García (Governança metropolitana), Isabel López (Economia circular), Ángel Franco (Mobilització), Zulima Pérez (Ciència, Innovació i Universitats), Toni Saura (Dinamització i militància), Xelo Angulo (Coordinació territorial), Antoni Benito (LGTBI i Diversitat), Barbara Soler (Residents estrangers), Miguel Soler (Formació i gestió del talent), Ana Besalduch (Agricultura, Ramaderia i Pesca), Paco Gorrea ( Funció pública) o Cristina Escoda (Turisme sostenible i intel·ligent).

I finalitza l'executiva amb José Chulvi (Llibertat d'expressió contra la censura), Eva Sanz (Justícia social), Ramón Abad (Acció electoral), Empar Folgado (Defensa del valencià), José Benlloch (Transparència i bon govern), Mª José Salvador (Dret a l'habitatge), Fran Martínez (Recursos hídrics), Marta Andrés (Mobilitat sostenible), Toni González (Transició energètica), Carolina Devesa (Educació, Formació Professional i Esports), Jesús Ros (Aliança intergeneracional), Toñi Serna (Respecte a la memòria democràtica), Fran López (Coordinació de Mancomunitats), Mª José Adsuar (Tercer sector i cooperació), Juan Gabriel Martínez (Anàlisi, prospectiva i estudis estratègics), Mariví Garrido (Dependència), Domènec Ruiz (Agenda 2030), Marisa Parella (Infància i família), José Díaz (Model econòmic), Valeria Torregrosa (Cultura festiva), Rosa Domínguez (Moviments socials) i Lorena Zamorano (Emergència Climàtica i Objectius de Desenvolupament Sostenible).