Drons que salven vides a les platges, una pionera tecnologia ‘made in Spain’

Més del 90% de les morts per ofegament a les platges es produeixen per falta de vigilància. Ara, els serveis de salvament i socorrisme compten amb un inesperat i inimaginable aliat fa a penes uns anys: els drons. L’empresa valenciana establida a Sagunt General Drones ha desenvolupat un dron capaç de col·laborar amb èxit en rescats a la platja, tal com avala la seua experiència, que ha sigut ja recollida per mitjans internacionals com el Washington Post o la CNN.

Des que el 2017 van posar a treballar el seu primer aparell en la costa, concretament en el Port de Sagunt, han sigut nombroses les intervencions i els rescats duts a terme. El primer va ser el 2018 i, aquesta temporada, els drons ja han actuat de manera directa en set “rescats crítics”, a més de participar en múltiples intervencions. Aquesta mateixa setmana, un aparell ha rescatat una jove a la platja de Santa Pola i fa a penes unes setmanes, un altre dron va tindre una intervenció activa en el salvament d’un xiquet de catorze anys en una de les platges saguntines.

Actualment, 22 drons de salvament i socorrisme operen en altres tantes platges valencianes en virtut d’un contracte amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, que l’any passat va implementar aquest servei de forma pilot en 10 localitats i, vistos els resultats obtinguts, aquest estiu ha decidit duplicar els punts de costa en què estan operatives aquestes petites aeronaus no tripulades: “És d’agrair que persones com la consellera Gabriela Bravo, a qui no coneixíem de res quan es va interessar per nosaltres, se la jugara i apostara per la posada en marxa d’una iniciativa tan nova”, apunta Adrián Plazas, CEO i fundador de l’empresa, que recorda que les vint platges en què treballen en virtut de l’acord amb la Generalitat se sumen a les dues de Sagunt que van ser pioneres en la implantació dels drons de vigilància i salvament.

Aquests aparells tenen unes característiques molt concretes, ja que són capaços d’adaptar-se a les condicions específiques del terreny en què treballen –humitat, salinitat, vent...–. Estan dissenyats específicament per a fer tasques de vigilància i salvament en la costa: compten amb un pilot especialitzat i els aparells tenen un pes de deu quilos i estan equipats amb dos salvavides, càmera i poden portar també un altaveu. El preu de venda és de 40.000 euros per unitat. “La seua virtut principal és la detecció de situacions de perill i la rapidesa en la resposta, que permet oferir al banyista un mitjà per a aguantar fins a l’arribada dels socorristes”, comenta Plazas, que explica que el dron és el primer a arribar fins a la persona que està en dificultats i li llança el salvavides: “Mai abans havíem tingut un aparell volant a la platja en tasques de socorrisme, estem davant una eina disruptiva que naix a Espanya i que marca una fita en el salvament marítim”.

Les aeronaus, dirigides per pilots experimentats –“Tenim una acadèmia i nosaltres mateixos formem els nostres pilots amb cursos de dues setmanes i 10 hores diàries de pilotatge”–, fan una mitjana de tres vols diaris en cada platja: “Mínim un a primera hora, abans que els socorristes hagen arribat a les torres, un altre a última hora, quan els professionals ja han abandonat els seus llocs de vigilància, a més de totes les vegades que es requerisca perquè s’haja detectat alguna situació que pot ser perillosa”, tal com comenta Plazas.

Experiència en salvament

Adrián Plazas, enginyer industrial, va fundar General Drones juntament amb el seu company Enrique Fernández, el 2015. Tots dos havien tingut experiència com a socorristes en el passat i, tal com reconeix Plazas, els va marcar un ofegament que van viure en persona i que no van poder evitar, malgrat haver acudit al rescat en la moto d’aigua: “Mai se’ns havia mort ningú a la platja”. És el 2015 que decideixen emprendre aquesta aventura, dissenyar un aparell des de zero de manera específica que fora capaç de respondre ràpidament i de manera adequada a les condicions climatològiques en què ha d’actuar, ja que “cada escenari té unes característiques molt concretes en què l’aparell ha de volar”: “Ens vam posar a fer esbossos i al final d’aquell any ja teníem a punt per al vol el primer prototip”.

En fase d’expansió

L’èxit en el seu treball els ha portat a veure’s aclaparats amb multitud de sol·licituds de tot el món: “Hem rebut un autèntic bombardeig”, amb sol·licituds procedents de l’Índia, Indonèsia, el Regne Unit, Mèxic, França, els Estats Units... Plazas, que reconeix que també han rebut el suport explícit del Govern d’Espanya, explica que el mes vinent de setembre viatjaran a l’estranger per intentar expandir la seua activitat a algun d’aquests països que s’han interessat pels seus drons ‘salvavides’: “És una cosa que tenim clara que passarà a curt termini, i fins i tot hi ha inversors internacionals que volen col·laborar en l’expansió del projecte”.