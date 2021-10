Els partits del Pacte del Botànic mantenen el pols: “Els pressupostos estaran quan estiguen”

El pols entre l’ortodòxia econòmica i les vocacions expansionistes es manté damunt la taula en el Govern valencià. Superat el termini legal previst inicialment per a remetre l’avantprojecte de comptes públics a les Corts Valencianes, en el govern autonòmic ja mostren públicament que més important que els terminis administratius és el contingut dels comptes; què i no quan.

La disputa que mantenen els dos socis amb més pes en el Govern tripartit, el PSPV i Compromís, seguia encallada divendres en el mateix punt: quadrar els ingressos amb les despeses. Tot pressupost és una negociació en què els diners que ixen ha d’ajustar-se als que entren, però els comptes post-Covid inclouen particularitats com els fons europeus i el mecanisme de recuperació i resiliència del Govern d’Espanya, percentatges que cal ajustar per exercici i programes pressupostaris, uns càlculs que no s’havien donat fins hui i que compliquen l’ajust.

Fins al moment havia sigut senyal d’identitat del govern autonòmic aprovar els comptes en forma i fons, una regla que es va trencar l’any passat. El pressupost es va presentar en les Corts Valencianes en el temps legal previst, però es va enviar una correcció d’errors per a un departament sencer, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Divendres, la portaveu del Consell i responsable d’Igualtat, Mónica Oltra, llevava importància als terminis administratius. “Quan estiguen els números, s’aprovaran”, ha remarcat, preguntada pels terminis previstos en la Llei d’hisenda i l’Estatut d’Autonomia. Els desajustaments en els comptes públics han provocat un retard considerable en la comissió política de negociació, que fins dijous no comptava amb una previsió real d’ingressos. Per a Oltra , “l’èxit serà tindre el millor pressupost per als valencians”, encara que implique prorrogar els comptes unes setmanes.

Encara que ha confiat que “no han de prorrogar-se” perquè “els mesos tenen molts dies i moltes hores hàbils”, Oltra ha reconegut que “no seria un cataclisme” fer-ho fins al 6 de gener, i remarca que és una cosa que preveu l’Estatut d’Autonomia. “Ho preveig tot i no descarte res”, ha resumit, i ha insistit que “val la pena” que tarden més a aprovar-se si són millors.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, corrobora aquesta tesi amb una certa distància. La pròrroga, ha indicat, no és un itinerari desitjable mai, perquè el pressupost és el que genera estabilitat, confiança i la capacitat de fer coses”. “Soc absolutament partidari que hi haja pressupostos, però és cert que caldrà prorrogar-los si no hi ha capacitat d’entendre la realitat”, ha puntualitzat.