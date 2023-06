Educació preveu la posada en marxa de 27 nous centres abans de final d'any amb una inversió global de 135 milions d’euros

El dilluns 11 de setembre és l’inici de curs a la Comunitat Valenciana, i milers d’alumnes estrenaran col·legi o institut. En principi, la Conselleria d’Educació tenen previst posar en marxa 27 nous centres educatius el pròxim curs que estan en la fase final de les seues actuacions: en concret, catorze obriran les portes el setembre i la resta, a tot estirar, el desembre.

Una d’aquestes infraestructures educatives, el CEIP Amanecer de Torrevella, estarà acabat, però no podrà entrar en funcionament si l’Ajuntament no tramita a temps els serveis de llum, aigua, gas i la resta dels proveïments, així com la urbanització de l’accés al centre, tal com expliquen des del departament que dirigeix en funcions la consellera Raquel Tamarit.

Aquestes 27 grans actuacions de noves construccions o rehabilitacions integrals i ampliacions, que donaran servei a més de 3.500 alumnes al llarg del territori valencià, sumen al voltant de 135 milions d’euros d’inversió.

Els nous centres que obriran les portes el setembre són: CEIP Doctor Álvaro Esquerdo, a la Vila Joiosa (6.179.524,67); CEIP Mare de Déu de Gràcia, a Biar (2.933.517,93 euros); CEIP Mare de Déu de les Neus, en el Fondó de les Neus (4.205.000 euros); CEIP Pou de la Muntanya, a Dénia (2.519.513,94 euros); CEIP Sant Joan Bosco, a Cocentaina (6.055.125,03 euros); CEIP Mare de Déu dels Àngels, a Sant Mateu (4.417.572,79 euros); CEIP Sant Miquel Arcàngel, a Soneixa (4.713.689,55 euros); CEIP Santa Quitèria, a Almassora (4.153.914,66 euros); CEIP Carrasquer, a Sueca (4.266.789,75 euros); CEIP Jaume I, a Alcàsser (3.967.524,82 euros); CEIP Pare Manjon, a València (3.800.000 euros); CEIP Pintor Sorolla, a Iàtova (4.167.896,10 euros); el CEIP Sant Ignasi de Loiola, a Picassent (2.249.482,84 euros); i l’IES Número 5 de Sagunt (10.229.836,97 euros).

La resta de les infraestructures en construcció les obres de les quals està previst que acaben abans del final de l’any són: CEIP Amanecer, a Torrevella (8 milions d’euros); CEIP La Pau, a Torre del Pla (Elx), amb una inversió de 6,2 milions d’euros; CEIP Manuel Antón, a Mutxamel (2.964.996,87 euros); CEIP María Moliner, al Pilar de la Foradada (7.880.288,40 euros); CEIP Número 2, a Castalla (4.480.203,83 euros); IES Thader, a Oriola (3.888.401,71 euros); IES El Torrelló, a Onda (5.674.822,99 euros); CEIP Mare de Déu de Vallivana, a Morella (1,7 milions d’euros); CEIP Mestre Serrano, a Mislata (7.902.925,54 euros); CEIP Número 4, de Picassent (6.479.636,41 euros); CEIP Tierno Galván, a Gilet (5,6 milions d’euros); l’IES de Canet d’en Berenguer (8.112.683,59 euros); i l’IES Didín Puig, a Guadassuar (2.244.473,59 euros).

En total, la Conselleria d’Educació ha destinat una inversió de 134.987.815,98 euros per a la construcció, reforma i ampliació d’aquests 27 col·legis i instituts que entraran en funcionament el pròxim curs.

Precisament, el Botànic va posar en marxa en la seua primera legislatura el Pla Edificant, que tenia com a objectiu fer desaparéixer els barracons per mitjà de la construcció de nous col·legis i instituts i la renovació de les infraestructures que necessitaven una intervenció urgent. Així doncs, són més de 500 els centres les actuacions dels quals han acabat, estan en construcció o licitació. El curs passat hi havia 158 escoles i instituts en construcció o amb una actuació important, cosa que es tradueix en una inversió pròxima a 400 milions d’euros. Des que es va posar en marxa el programa Edificant, la Conselleria d’Educació ja ha destinat al voltant de 1.500 milions d’euros per a la millora d’infraestructures educatives.