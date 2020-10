Els busos llançadora que connectaran València amb quatre polígons a final d’any costaran 1,45 euros el bitllet senzill i 58,30 euros l’abonament mensual

Els milers de treballadors que cada dia agafen el cotxe per anar des de la ciutat de València fins al seu lloc de treball en algun dels quatre polígons industrials més importants de València disposaran abans de final d’any d’una alternativa de transport públic ràpida, eficient i econòmica.

Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat posaran en marxa abans de final d’any quatre línies de busos llançadora que connectaran la capital valenciana amb els polígons industrials de L’Andana/Parc Tecnològic, La Font del Gerro/Tàctica, La Reva i Joan Carles I (Almussafes).

Aquest projecte, l’objectiu del qual és reduir els desplaçaments en vehicle privat i, amb això, el trànsit en els accessos a València i la contaminació, estava projectat perquè començara a funcionar el primer semestre d’enguany, però la irrupció de la pandèmia ha retardat uns mesos la posada en marxa.

Per a oferir el servei hi haurà un total de set autobusos que faran 34 trajectes al dia, 17 d’anada i 17 més de tornada. Els busos amb destinació a les tres primeres zones eixiran des del carrer d’Àngel Guimerà, i els que van a Almussafes eixiran des de Ferran el Catòlic, prop de les parades de metro d’Àngel Guimerà i de Túria respectivament, la qual cosa permetrà la intermodalitat.

Aquests nous serveis reduiran el temps de recorregut actual del transport públic, ja que no tindran massa parades intermèdies i s’adaptaran als horaris d’entrada i eixida de la faena, fet que afavorirà que l’usen els treballadors i, en els casos en què no hi havia aquest servei, es cobrirà aquesta necessitat de mobilitat.

Quant a les tarifes que hi seran aplicables, en el cas del bitllet senzill ascendirà a 1,45 euros en les llançadores amb destinació a La Reva i La Font del Gerro, 1,50 euros amb destinació al Parc Tecnològic-L’Andana i 1,75 euros amb destinació al polígon Joan Carles I. Per a qualsevol moviment intermedi entre les parades d’origen i destinació es pagarà l’import del mínim de percepció de l’àrea metropolitana de València, 1,45 euros.

A més, les famílies nombroses tant de categoria especial com general i les persones majors de 65 anys tenen descompte sobre la tarifa del bitllet senzill d’un 50%, 20% i 30%, respectivament.

Pel que fa als abonaments, serà aplicable l’Abonament Transport que permet viatges il·limitats i transbords tant en Metrovalència com en l’Empresa Municipal de Transports (EMT), i els preus varien en funció de la zona d’afecció.

Els abonaments per a una persona que viatja dins d’una mateixa zona són 45 euros, per exemple algú que viu en un municipi en B i va a un polígon en B pagaria 45 euros. Els abonaments per a algú que viatja per dues zones, per exemple d’AB o BC pagarà 58,3 euros i els que viatgen per tres zones, ABC, pagaran 68,3 euros. Si bé és cert que la majoria, atesa la ubicació de les parades, aniran des de València, per la qual cosa els abonaments seran els de dues zones, concretament l’abonament AB, que val 58,30 euros, i l’abonament ABC per a anar a Almussafes, que val 68,7 euros al mes. En el cas dels joves, es podran acollir a l’Abonament Transport Jove, que inclou descomptes importants (38,25 euros una zona, 49.55 dues zones i 58,40 euros tres zones).

Per al disseny de les rutes de les quatre llançadores s’han establit les parades i els horaris amb la concertació dels gerents dels polígons tenint en compte a més l’accessibilitat de les infraestructures per a evitar les possibles barreres (passos a nivell de la xarxa de metro, ponts, barreres degudes a l’orografia, etc.).

La proposta d’implementació per part de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) de llançadores als 4 principals polígons industrials de l’àrea metropolitana de València donarà cobertura a una necessitat de mobilitat diària amb motiu laboral en què actualment predomina quasi al complet el vehicle privat.

Segons els estudis de l’ATMV, per cada 2 autobusos plens (en el cas que no hi haguera limitacions d’aforament per la COVID-19), gràcies a les noves llançadores, es recuperaria l’espai ocupat abans per 175 cotxes.