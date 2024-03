Els valencians Mafalda s’acomiaden dels escenaris: “Esperem que el nostre últim crit en el Viña Rock se senta fort”

Els escenaris del festival Viña Rock són un lloc molt especial per a grups com Mafalda, capdavanters d’un estil musical que és una mescla de tants altres. En definitiva, el que pot ser l’“art natiu”. I també ho són per als comiats. Incomptables són les bandes que han decidit incloure l’esdeveniment manxec en la seua gira de comiat, i enguany també ho fan dos grups valencians, molt units i també separats en el seu paradigma: Zoo i Mafalda.

Mafalda va anunciar el final del projecte amb paraules molt simples. “Hem arribat fins ací d’una manera natural i, simplement, sentim la necessitat de posar fi a aquesta aventura com es mereix”. Bárbara López, cantant del grup recognoscible per les seues lletres rebels i un maquillatge ben vistós, parla en representació de nou companys: Marcos, Vera, Vime, Antoni, Berto, Mario, Mireia, Jorge i Vicent.

“La gira està sent molt intensa i assaborim totes les estones que tenim. Al final, és molt de temps de convivència el que hem passat”, ressalta la cantant. Quasi quinze anys de trajectòria, des de la seua fundació el 2011. “És una manera molt especial la que tenim de comunicar-nos després de tant de temps”. La paraula, resumeix, és “intensitat”. “Estem vivint-ho tot molt intensament”.

La cantant també valora que el públic els rep de la mateixa manera que elles se senten. “Estan alegres per celebrar, però tristos perquè al final són les últimes vegades que ens reunirem en aquest format de nou persones”, explica la cantant. Mafalda com a projecte ha recorregut “tantes i tantes sales” de moltes ciutats, entre les quals està Guadalajara també en la gira de comiat. “Veure el nostre públic sempre és una alegria, perquè ens segueixen des de fa molt. Veure’l gaudir és una alegria, que ens fa que desconnectem d’aquest moment de comiat i connectem a fer música i compartir amb la gent”, reflexiona.

Viña Rock, la “gran trobada”

I no van voler deixar el festival Viña Rock fora del comiat. “Al final, Viña Rock és la gran trobada de tota la Península, on tots els fans es reuneixen en el mateix lloc. Podem estar amb gent de Múrcia, Madrid, Bilbao, Barcelona i València, gaudint en un mateix moment i és molt divertit”, assenyala.

Recorda que en els inicis de la banda van tocar en escenaris molt menuts. “Veure com ha crescut el projecte d’un lloc menut amb poqueta gent, a omplir el principal escenari d’un festival, et posa molt feliç i, finalment, et situa en el lloc que ens mereixem després de tant de temps”, ressalta López.

Avisa que l’última actuació en el festival “serà l’hòstia”, perquè preparen “coses molt especials”. “És una cita multitudinària i toca reivindicar una mica més el que sempre hem defensat. Esperem que el nostre últim crit en el Viña Rock se senta fort”, assegura. Les reivindicacions del grup són de sobres conegudes: feminisme, la crítica social, un recorregut pels moviments de lluita ciutadana, entre altres. “Parlar de coses que no siguen mainstream és, per descomptat, un risc. Hem apostat per això i ens ha anat bé, perquè s’ha convertit en un senyal d’identitat molt clar”, conclou.