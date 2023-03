Ford Almussafes pretén cobrir la major part dels 1.100 acomiadaments amb prejubilacions i amb incentius als més joves

Les negociacions entre la direcció de Ford Almussafes i els representants sindicals d’UGT i Intersindical amb relació a l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectarà 1.144 empleats continuen sense registrar grans avanços.

Així ho van posar de manifest els portaveus de tots dos sindicats després de la tercera reunió que va tindre lloc dilluns. La franja d’edat oferida per l’empresa per a les prejubilacions, a partir de 56 anys, unit als terminis en què la companyia pretén liquidar l’acomiadament col·lectiu, mantenen embossada la negociació.

Així doncs, la direcció de Ford va insistir a incloure en l’ERO per a 1.144 empleats de la factoria d’Almussafes (València) i les oficines centrals de Madrid part de la plantilla més jove de la planta, i va reiterar el seu interés a concloure el procés d’acomiadaments abans de les vacances de l’estiu.

Per a UGT, representant majoritari en la planta valenciana, en cas que s’hi incloga una part dels treballadors més joves, haurà d’incentivar-los prou.

Els plantejaments que ha fet aquest sindicat, com rebaixar l’edat i ampliar els terminis d’execució, no van en la mateixa línia que defensa la direcció de l’empresa, per la qual cosa va advertir que, si es vol aconseguir un pacte per a l’expedient, Ford “haurà de modificar la seua posició i atendre la nostra proposta”, segons va informar el sindicat.

L’organització recorda que fa poc més d’un any UGT i la direcció europea de Ford van arribar a l’Acord per l’Electrificació, que garanteix el trànsit de la factoria d’Almussafes cap al vehicle elèctric, i poc després Ford va anunciar una reestructuració amb impactes diferents en totes les seues plantes a Europa: “Ara correspon exigir a la direcció la mateixa responsabilitat envers la plantilla”, en la línia de dur a terme “un trànsit just” per al conjunt dels treballadors de Ford que permeta mantindre la pau social a la fàbrica d’Almussafes.

Per fer-ho, UGT considera clau pactar uns plans que garantisquen la voluntarietat, com es va fer en els ERE del 2020 i el 2021.

Des d’Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité d’empresa de la factoria valenciana, s’exigeix ampliar les franges d’edat per augmentar la voluntarietat i va tornar a demanar que es rebaixe la xifra d’afectats.

Amb les dades de franges d’edat que la companyia ha posat damunt la taula, les possibles prejubilacions “disten molt del nombre de 1.144 afectats”, per la qual cosa no hi haurà prou voluntaris que s’acullen a l’ERE pel pla d’indemnitzacions econòmiques, segons la formació sindical.

En els dos últims processos per a les baixes voluntàries es van abonar 45 dies per any treballat i les prejubilacions es podien obtindre a partir dels 55 anys amb un 80% del salari, que pujaria al 85% a partir dels 57 anys.

La companyia, a més, està immersa en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de juny que afecta 700 empleats al dia, per la falta de components i semiconductors i els problemes de subministrament per la invasió russa d’Ucraïna i l’augment de la incidència de la Covid-19 a la Xina.

Les causes principals d’aquesta retallada són la menor càrrega de treball prevista en cessar la fabricació el mes vinent d’abril dels models S-Max i Galaxy. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat (encara desconeguda), per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.