La Generalitat s’alinea amb l’Ajuntament i no prorrogarà el pla del nou Mestalla sense un calendari per a acabar-lo

L’Ajuntament de València té traçat un full de ruta per a buscar solucions alternatives a l’operació del nou Mestalla, les obres del qual romanen parades 11 anys, en concret des del 25 de febrer de 2009.

En aquest full de ruta no va per lliure, sinó de la mà amb el Govern valencià. Així ho han confirmat a elDiario.es fonts de la Conselleria d’Economia que dirigeix Rafa Climent, que han coincidit amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que si el València CF no presenta un projecte amb uns terminis concrets abans del 22 de maig de 2021 i l’Ajuntament sol·licita la nul·litat de l’actuació territorial estratègica (ATE), la tramitaran tal com preveu el document.

“La nostra predisposició és la de col·laborar amb totes les parts per donar-hi una solució, però la passivitat que està demostrant el club és molt preocupant i, si no mouen fitxa i els terminis caduquen, donarem suport a les decisions que prenga l’Ajuntament”, han explicat fonts del departament esmentat.

I és que qualsevol decisió sobre l’ATE passa per la Conselleria d’Economia, responsable de la tramitació administrativa i, per tant, la que té l’última paraula tant per a prorrogar-la com per a resoldre-la.

Sobre aquest tema, han explicat que aquesta figura urbanística preveu la possibilitat de pròrrogues i de modificació dels terminis intermedis; per a fer-ho caldria signar un nou conveni amb nous terminis: “L’important és que no vença el termini final de l’actuació, que hauria d’estar acabada al maig del 2025, mentrestant hi ha possibilitats, però insistim, tot està condicionat al fet que el club presente un projecte creïble abans de maig del 2021 tal com ha demanat l’Ajuntament”.

Si no ho fa, una vegada el consistori sol·licitara la nul·litat, es cridaria a consultes tant la Conselleria de Política Territorial i el club i es resoldria l’ATE. El document preveu com a causes de resolució “la inactivitat injustificada del promotor” o “l’incompliment injustificat dels terminis previstos”, fet que implicaria a més la pèrdua del depòsit d’1,1 milions d’euros abonat en el seu moment pel club.

Segons l’ATE, el nou estadi ha d’estar acabat al maig del 2021, un termini que no es complirà, i el vell Mestalla ha de derrocar-se com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

Com va avançar elDiario.es, si el club continuara sense donar senyals de vida fins al maig del 2021 i l’Ajuntament, tal com adverteix Gómez, sol·licitara la caducitat de l’ATE, el València CF perdria els 40.000 metres quadrats de terciari destinats a executar una zona comercial en els terrenys de l’avinguda d’Aragó, cosa que suposaria una minva per al club entre 15 i 25 milions d’euros.

No obstant això, segons explica Gómez, el València CF conservaria l’edificabilitat de 75.000 metres quadrats (uns 450 habitatges) prevista en el planejament del vell Mestalla, després d’aprovar l’Ajuntament l’any 2005, amb l’alcaldessa popular Rita Barberá al capdavant, una requalificació molt avantatjosa per a l’entitat esportiva.

Una altra de les possibles solucions passaria per substituir el club promotor per executar l’actuació urbanística, tal com va comentar l’alcalde Ribó.