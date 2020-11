El Govern valencià aprova una gratificació de 49 milions per al personal sanitari i de residències que es va enfrontar a la pandèmia

El Govern valencià ha aprovat dilluns el decret pel qual s’estableix una compensació econòmica per l’esforç dut a terme per part del personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials durant l’estat d’alarma declarat entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 per causa de la pandèmia de la COVID-19, i altres gratificacions extraordinàries per al personal de Salut Pública, tal com va anunciar el president del Consell, Ximo Puig, en el debat de política general celebrat a finals del mes de setembre passat. La quantia total a repartir entre els treballadors ascendirà a 49,2 milions, 43,7 a gestionar per la Conselleria de Sanitat i 5,5 milions per la de Polítiques Inclusives.

Segons el document, s’estableix una compensació econòmica per import total de 43,7 milions d’euros al personal sanitari, no sanitari i sociosanitari que presta serveis, respectivament, en el Sistema Valencià de Salut, la gestió del qual competeix a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i en els recursos residencials de persones majors i persones amb diversitat funcional i de salut mental del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials de gestió directa dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Aquesta quantitat la percebrà el personal dependent de l’Administració pública dels dispositius esmentats que va atendre de manera directa, efectiva i presencial en les tasques de gestió o atencions a les persones afectades per la pandèmia de COVID-19 durant el període comprés entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020.

En el cas de Sanitat, tindrien dret a aquesta gratificació aproximadament 40.000 professionals, mentre que per part de Polítiques Inclusives, serien al voltant d’un miler de treballadors de residències els que podrien percebre aquesta aportació, per la qual cosa la quantia final per cada treballador rondaria 1.000 euros.

El decret estableix que la quantia que es perceba per cada persona beneficiària serà proporcional al temps efectiu de faena durant el període esmentat de l’estat d’alarma, i podrà percebre’s en funció de cada categoria professional i/o a l’exposició al risc. A aquest efecte també es computarà el temps transcorregut en situació d’incapacitat temporal a causa de la COVID-19, bé per haver resultat positiu o per contacte en aïllament.

A més, el personal del dispositiu de salut pública dependent de la Conselleria de Sanitat que haguera fet un excés de jornada sobre la prevista reglamentàriament per a atendre la detecció precoç, control de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica relacionats amb la pandèmia de COVID-19, i que no haja pogut ser compensada en temps de faena fins a la publicació d’aquest decret llei, serà retribuït mitjançant una gratificació extraordinària, la dotació de la qual estarà compresa dins de la quantitat global de 43,7 milions d’euros.

La quantia final que perceba cada persona beneficiària s’obtindrà mitjançant l’aplicació dels criteris descrits en l’article precedent i serà establida mitjançant acord del Consell, prèvia negociació en les meses sectorials de Sanitat i Funció Pública que arrancarà dimecres.

La Conselleria de Sanitat va presentar dilluns en la mesa sectorial l’esborrany del decret als diferents sindicats abans de publicar-lo i les crítiques no van tardar a arribar.

Cap sindicat va votar a favor del decret tal com està plantejat, principalment perquè el consideren insuficient econòmicament, perquè no hi estan definits els criteris de repartiment, cosa que pot donar lloc a greuges comparatius, i perquè està plantejat com una manera de compensar les hores extra del personal de salut pública, una qüestió que afirmen que ha d’abordar-se de manera independent.

11 milions per al sector de les residències

El Consell ha aprovat també la concessió de 10,9 milions d’euros en subvencions a centres residencials dels sectors d’atenció a persones majors, persones amb diversitat funcional o amb trastorns de salut mental i a recursos dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social, per a fer front a les necessitats extraordinàries ocasionades com a conseqüència de la COVID-19.

Es tracta d’un reconeixement als sectors que han patit més cruament la força de la pandèmia i que estan en primera línia en la lluita contra el coronavirus, i amb els quals s’està treballant de manera conjunta des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Del total de les ajudes, que ascendeixen a 10.905.134 euros, el 50% es destinarà a gratificar i compensar l’esforç dels treballadors i treballadores dels recursos esmentats, així com per a contractació de personal i manteniment dels centres.

El decret aprovat pel Consell estableix també les actuacions subvencionables, com les destinades a l’atenció i la cura de les persones residents i les implantades com a prevenció del contagi de la COVID-19 i de protecció de la salut.

Així mateix, se subvenciona l’adquisició de material, com ara televisors o tauletes, destinat a l’alleujament i el suport a les persones residents per pal·liar i suportar l’aïllament, mantindre la seua autonomia funcional i l’estimulació cognitiva i mental, així com facilitar-los la comunicació i el contacte amb persones familiars, tutores o afins.

En concret, el decret aprovat hui pel Consell preveu la concessió directa de 9.561.996,18 euros per al sector residencial d’atenció a persones majors, 1.022.348,25 euros per als centres d’atenció a persones amb diversitat funcional i salut mental i 320.789,86 euros per a recursos destinats a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social.