El Govern valencià multa per primera vegada cinc grans tenidors per no traure al mercat 57 habitatges buits

El ple del Consell va aprovar l’octubre del 2021 el decret per a la mobilització d’habitatges buits deshabitats de grans tenidors (més de 10 cases en propietat), amb què es pretén afavorir l’accés a l’habitatge, entés aquest com un dret vinculat al desenvolupament d’una vida digna.

Entre les novetats que aporta el decret està la regulació de la declaració dels habitatges deshabitats i la gestió del registre d’aquests, entenent-se per deshabitat el que, sent propietat d’un gran tenidor, siga declarat com a tal mitjançant resolució administrativa per incomplir la seua funció social.

D’aquesta manera, el Registre d’Habitatges Deshabitats constitueix un inventari informatitzat dels habitatges deshabitats dels grans tenidors i subministra informació per a fer la planificació de les polítiques públiques d’habitatge.

Així doncs, una vegada creat el registre, els grans propietaris tenen l’obligació legal de comunicar a l’Administració tots els habitatges que tenen buits. En el primer registre es van comunicar un total de 468 habitatges buits. A partir d’ací, han tingut un termini de sis mesos per a traure’ls al mercat i evitar així sancions coercitives.

Aquest període acaba d’expirar i, segons ha informat elDiario.es el secretari autonòmic d’Habitatge, Alejandro Aguilar, tan sols 57 de cinc grans tenidors s’han mantingut deshabitats, per la qual cosa se’ls començarà a aplicar les multes coercitives. La quantia depén del municipi, ja que és equiparable a una mensualitat d’un habitatge protegit en règim de lloguer, per la qual cosa oscil·laria entre 350 euros i 600. Aquestes sancions es passaran mensualment fins que les cases es traguen al mercat en règim de venda o de lloguer.

A més, s’acaben de comunicar i, per tant, s’han donat d’alta en el registre 428 habitatges deshabitats més, que seguiran el mateix procés.

Aguilar comenta que “és important ressaltar que el registre funciona, ja que la major part dels habitatges que van entrar en una primera tanda han eixit al mercat i tan sols 57 han romàs buits”. Per tant, afirma que “es compleix l’objectiu per al qual es va crear el registre, que és evitar que hi haja grans bosses d’habitatges buits per a especular, ja que això repercuteix a l’alça en els preus del lloguer”.