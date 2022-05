Hisenda considera “difícil d’explicar” que el cunyat de Rita Barberá multiplicara per cinc la seua facturació

El despatx de l’advocat José María Corbín, cunyat de la difunta alcaldessa Rita Barberá, obrava miracles financers insòlits. Corbín, un dels principals investigats en el cas Azud, obtenia uns beneficis entre sis i huit vegades superiors a la mitjana del sector. Un informe detallat de la Inspecció d’Hisenda qüestiona el miracle. “La diferent evolució observada entre els mitjans de producció i els ingressos i els beneficis obtinguts per Corbín Abogados no casen bé amb la lògica econòmica”, diu l’informe a què ha tingut accés elDiario.es.

Així doncs, en un “mercat amb competència alta” com el dels serveis jurídics “resulta difícil d’explicar l’existència dels grans beneficis obtinguts per la societat, amb relació amb els mitjans emprats”. El cunyat de Rita Barberá va multiplicar per cinc la seua facturació. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sosté que quasi el 80% dels fabulosos ingressos del despatx provenien de pagaments de comissions il·lícites vinculades a adjudicacions públiques.

També “resulten excepcionals” els marges de beneficis declarats per la firma de Corbín, afig la Inspecció d’Hisenda. Les conclusions de l’informe “són compatibles” amb els indicis que aporta l’UCO i que qüestionen que la facturació obeïra a treballs jurídics (els investigadors sospiten que es tracta de comissions il·lícites).

Els ingressos del cunyat de Rita Barberá es disparen coincidint amb la bambolla econòmica i la celebració de grans esdeveniments. D’uns 100.000 euros anuals entre el 2002 i el 2003, el despatx de Corbín supera el milió d’euros el 2007. Entre el 2005 i el 2011 anota una mitjana anual d’ingressos de 570.000 euros. Hisenda conclou “amb claredat” que el marge de benefici de la firma és “molt superior” a la mitjana del sector.

L’UCO analitza els pagaments de tres grups empresarials: Ocide, Cyes i Axis, aquest últim pertanyent al presumpte corruptor Jaime Febrer, a qui Corbín visitava usant la seua condició d’advocat en la presó de Picassent fins que la jutgessa instructora del cas Azud va alertar el centre penitenciari.

Premi de la loteria de 360.000 euros

La Guàrdia Civil va detectar un pretés guany patrimonial no justificat, per un import de 360.000 euros, per la qual cosa li imputa un presumpte delicte contra la Hisenda Pública per defraudació de l’IRPF. El 8 de febrer de 2006, el cunyat de Rita Barberá va adquirir cinc fons d’inversió en Bankia. La documentació aportada per l’entitat bancària revela que Corbín va adquirir els fons amb diners procedents d’un premi de la loteria de Nadal (concretament 30 paperetes del sorteig de la falla Montortal-Torrefiel).

José María Corbín, després d’una denúncia anònima davant Hisenda que va propiciar la investigació secreta del cas Azud, va tramitar una regularització fiscal de quatre exercicis, per un total de 502.853 euros.

Repartiment d’adjudicacions amb peatge de 150.000 euros

L’informe ressenya també els pagaments periòdics de la mercantil Laterne, propietat del difunt empresari Vicente Sáez i implicada en el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals del PP de Rita Barberá, investigada en el marc de la peça separada A del cas Taula.

Gràcies a la declaració del penedit Jesús Gordillo, exassessor del vicealcalde llavors Alfonso Grau (que, segons l’UCO, va cobrar juntament amb les seues filles i els seus gendres dos milions d’euros en mossegades de la trama del cas Azud), els investigadors de la Guàrdia Civil van poder acreditar que José María Corbín cobrava un peatge de 150.000 euros per “intentar repartir-se el mercat” d’adjudicacions públiques.