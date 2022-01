De la iconografia de la mamella a la reivindicació del gallec: Benidorm prepara el seu primer certamen per a Eurovisió

Les institucions valencianes i la corporació de Radiotelevisió Espanyola es bolquen aquesta setmana en la selecció del representant espanyol per al certamen d’Eurovisió. La capital turística acull des de dilluns el Benidorm Fest, un esdeveniment que recupera el Festival de Benidorm, encara que pretén “abandonar la melancolia” i allunyar els mals resultats del certamen europeu de l’imaginari col·lectiu.

La Generalitat Valenciana ha invertit prop d’un milió d’euros en el suport tècnic d’un esdeveniment que aspira a marcar l’inici de la recuperació emocional de la pandèmia per a la joventut. En la seua intervenció després de la signatura del conveni, el president valencià ha destacat que aquest festival “simbolitza tornar a veure el futur amb esperança”. “És el moment de la recuperació, i el Benidorm Fest és el símbol que tornem a veure el futur amb esperança”, ha indicat Ximo Puig.

La signatura del conveni dona el tret d’eixida a la preselecció, que podrà seguir-se en directe en el web de Televisió Espanyola amb informació diària. Segons els mitjans i els blogs especialitzats, la recuperació del festival de Benidorm és essencial per a fer recuperar la il·lusió pel certamen més enllà del seu nínxol. El president d’RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha avançat que la cadena pública preguntarà en la seua campanya La Gran Consulta sobre la manera com la televisió pública hauria d’incorporar la música i ha afegit: “Per a nosaltres la música no és només la música popular. Volem llançar acords amb concerts i dedicar-li aquest mes”. De la seua banda, l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha fet referència al turisme com la “indústria de la felicitat” i ha augurat que la ciutat es convertirà aquesta setmana en el “lloc de la felicitat”.

A la final del dissabte 29 de gener arribaran 8 dels 14 artistes seleccionats, que disputaran la passada en dues semifinals, els dies 26 i 27 de gener. Luna Ki, Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras i Chanel seran les primeres a passar per l’escenari i obrir la preselecció, mentre que en la segona gala ho faran Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden i Sara Deop. De cada gala se seleccionaran quatre participants, que es disputaran la representació en el certamen final.

Reivindicació lingüística i la iconografia de la mamella

L’expectació mediàtica en la primera edició del Benidorm Fest s’ha centrat en les reivindicacions que abanderen les artistes femenines. Les gallegues Tanxugueiras, l’actuació de les quals ha estat en l’aire pel positiu de dues de les seus components, que dilluns anunciaven la seua recuperació, recullen un suport important per l’ús de la seua llengua en les autonomies amb llengües cooficials. El grup, amb la meitat de l’equip ja a Benidorm, creu que cantar en gallec és una oportunitat per a “rescabalar-se” per la prohibició d’RTVE a Serrat de cantar en català: “És rescabalar-se d’aquell episodi i rescabalar-se de tots els episodis que es van anar creant amb les llengües cooficials”, van destacar en una entrevista amb elDiario.es.

Un altre focus d’atenció és l’actuació de Rigoberta Bandini, una de les veus més populars entre la joventut per unes lletres que conjuminen reivindicacions feministes amb el reflex de la soledat generacional. En la seua proposta Ay mamá, un cant que arranca amb sa mare i que vol traslladar a totes les dones, l’artista busca la fórmula per a utilitzar el pit femení com a reivindicació, amb la censura de les xarxes socials i del mateix festival d’Eurovisió a la contra. De moment, sembla haver-ho sortejat amb una projecció sobre l’escenari: “La mamella serà tan gran que no cabrem en l’escenari i hauré de cantar des de casa”, ironitzava la cantant.

La tercera protagonista del certamen musical és Luna Ki, amb l’anunci de la seua retirada. L’artista ha emés un comunicat dilluns en què explica, a poques hores de l’inici de l’esdeveniment, que no participarà si no pot utilitzar l’Auto-Tune, una eina de modificació de veu que no permet la normativa d’Eurovisió. “Així és el meu projecte i per això estic defensant-lo (...) Per a mi l’Auto-Tune és part de l’essència d’aquesta cançó. No sols s’ha utilitzat com una eina del directe, sinó també de la composició. És part del concepte”, ha expressat.