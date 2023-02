Illueca emmarca l’ampliació del port de València en interessos “del passat” que “provoquen la destrucció del territori”

Quasi cinc anys després d’iniciar les mobilitzacions contra l’ampliació nord del port de València, els representants de la Comissió Ciutat-Port s’han reunit amb el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, per abordar l’impacte de l’obra a la ciutat. Els membres de la plataforma reclamen una audiència amb el president Ximo Puig, a qui exigeixen, com a la resta dels representants, paralitzar l’ampliació de la infraestructura en nom de l’interés general: “Té més beneficis paralitzar l’ampliació del port que els costos i els beneficis que es volen fer veure [de fer-la]”, asseguren.

El vicepresident segon de la Generalitat i candidat de Podem a les eleccions autonòmiques assegura “sentir-se a prop” de les reclamacions del col·lectiu, que ha portat als tribunals l’ampliació. La Comissió Ciutat-Port va recórrer contra la decisió del Ministeri de Transició Ecològica que delega en l’Autoritat Portuària de València la capacitat de resoldre si necessita o no un informe necessari per a una obra que ella mateixa promou.

Després de la trobada celebrada dilluns al Palau de Pineda, seu de la vicepresidència segona, Illueca ha elogiat una “trajectòria molt important, que s’ha dirigit sempre a la defensa de l’interés general, qüestionant l’ampliació del port de València”. El dirigent considera que els interessos del col·lectiu van en la seua mateixa línia, la d’“avançar cap a un model de ciutat més sostenible”. “El dret a l’habitatge té a veure amb els entorns urbans i el territori”, ha afegit. En aquesta línia, Illueca demana a Puig que escolte la plataforma: “La Generalitat ha d’escoltar les demandes ciutadanes que empenyen per frenar una operació que pot degradar el nostre territori i ecosistemes com a l’Albufera”

El número tres de l’executiu autonòmic creu que l’ampliació manté vincles amb les polítiques “del passat”, les que provoquen “destrucció del territori i, a vegades, corrupció”. El dirigent emmarca el projecte en les operacions urbanístiques en què “predominen els interessos d’una minoria”, i s’ha referit a uns dels promotors de l’ampliació, l’empresari navilier Vicente Boluda, en els mateixos termes que ell ho va fer cap al seu partit i Compromís la setmana passada. “Em perdonaran l’expressió, però ja està bé (...) d’empresaris rarets i foscos com el senyor Boluda que estan massa acostumats al fet que els seus èxits depenguen de les subvencions públiques, de continuar succionant els recursos públics”, ha exclamat.

Per part seua, els representants de la plataforma ecologista veïnal han remarcat que l’obra respon a “un interés privat d’una empresa per a guanyar territori i capital en el port, no respon a cap necessitat”. Per això, reclamen que “amb vista a futurs pactes de govern i institucions, es paralitze completament”. “En un context d’emergència climàtica, d’escassetat de recursos, no té cap lògica. Qualsevol proposta política, electoral o institucional que defense el territori ha d’incloure la paralització de l’ampliació nord del port”, sentencien.