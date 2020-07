El Jardí Botànic de València no s’ampliarà: es construirà un parc municipal en el solar dels Jesuïtes

El solar dels Jesuïtes, famós per la lluita social que el 1995 va donar lloc al moviment ‘Salvem el Botànic’, que va aconseguir evitar la construcció d’un hotel que hauria posat en vertader risc un dels jardins més importants de la ciutat, acollirà finalment un parc, però no serà pròpiament una ampliació de l’actual Jardí Botànic.

Així ho han confirmat a elDiario.es fonts municipals, que han explicat que sí que està havent-hi una col·laboració amb la Universitat de València, propietària del Botànic, per a negociar unes bases conjuntes que servisquen com a referència per a la redacció del projecte definitiu, que eixirà a concurs pròximament.

La Regidoria de Jardineria Sostenible que dirigeix el vicealcalde Sergi Campillo ha explicat que, si no hi ha contratemps, el setembre podria tindre acabades les bases del futur jardí, unes bases que els redactors del projecte hauran de tindre en compte.

Malgrat que serà un parc municipal independent del Botànic, hi mantindrà una relació i la idea és que estiguen comunicats. Una part important del projecte es dedicarà a posar en valor la importància botànica de l’agricultura.

Sobre el finançament, com que el sòl és propietat municipal, la major part serà a càrrec de l’Ajuntament.

El mes de març passat, l’alcalde de València, Joan Ribó, va advertir que “no li agrada” la situació de paràlisi en què està el solar dels Jesuïtes que, segons va remarcar, “no pot continuar així eternament”. “O passa a ampliar el (Jardí) Botànic (de la Universitat de València), que seria la solució ideal per a nosaltres, o es busca una altra solució”, va afegir.

Finalment, la solució ha sigut la gestió directa de la parcel·la per part de l’Ajuntament, això sí, amb la col·laboració de la Universitat en el desenvolupament del projecte.

L’hotel projectat al costat de Mestalla, als llimbs

‘Salvem el Botànic’ naixia el 1995 com a resposta “immediata” a la decisió de l’Ajuntament de València –governat pel Partit Popular de Rita Barberá– de donar llum verda a un projecte urbanitzador que permetia la construcció de tres torres de 21 altures en el solar contigu al Jardí Botànic en les proximitats de l’antic llit del Túria i el centre històric de la ciutat.

Si a la fi dels noranta es va traslladar l’edificabilitat de dues de les tres torres a Campanar, no va ser fins a la segona dècada del segle XXI que es va produir l’acord entre l’empresa propietària dels drets d’edificació (Expo Grupo) i l’ajuntament per a traslladar la tercera de les torres prevista en el solar dels Jesuïtes fins a l’avinguda d’Aragó, on hi havia un edifici de l’ajuntament de València, ja derruït.

Com va informar fa poc elDiario.es, l’hotel forma part de l’actuació territorial estratègica (ATE) per al trasllat de l’estadi del València CF de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes.

No obstant això, segons fonts municipals, Expo Grupo no té intenció d’iniciar el projecte del nou hotel fins que s’aclarisca el futur dels estadis per l’afecció que podrien tindre per al seu negoci les obres de demolició del vell Mestalla, unit a les de les sis torres d’habitatges previstes en el seu lloc.