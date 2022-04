El jubilat que es va enfrontar als bancs i els va guanyar: “Els majors ens enfrontem també a l’exclusió en l’Administració i la sanitat”

A mitjan mes de febrer passat, Carlos San Juan, un metge jubilat valencià de 78 anys, va iniciar una campanya a través de la plataforma Change.org –amb el lema ‘Soc major, no idiota’– per reclamar un tracte més humà per part de les entitats bancàries a l’hora d’atendre les persones majors que se senten discriminades per la tecnologia. Menys d’un mes després, San Juan presentava en el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia les gairebé 650.000 rúbriques recollides que secundaven la seua reivindicació: “No m’imaginava gens que arribaria fins ací”. “Em quede amb l’agraïment tant d’usuaris, fins i tot m’han arribat a parar pel carrer, com del personal de les sucursals, que estava realment angoixat”, explica.

Aquest ciutadà del carrer va aconseguir, gràcies a la seua campanya, fer-se sentir i va poder reunir-se amb la ministra d’Economia, Nadia Calviño, el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, o el secretari general del Tresor, Carlos Cuerpo, així com amb representants de la banca, a qui va poder traslladar la seua reclamació. “Van arribar a donar-me les gràcies per obrir-los els ulls a problemàtiques que van assegurar que desconeixien, i jo crec que eren sincers”, relata referint-se a la seua interlocució amb les entitats bancàries.

Entre els seus èxits, una llei, “que podria estar consolidada al juny”, que inclou la creació de la figura del defensor financer, o un protocol subscrit per la banca que preveu, entre altres assumptes, l’ampliació d’horaris de les sucursals bancàries “i, per tant, una atenció més humana” o la resolució del problema de les cites prèvies.

San Juan, en conversa amb elDiario.es, relata que va decidir iniciar aquesta campanya en veure com es tractava els més majors, persones amb una pensió de 400 euros que a penes tenen accés als serveis bancaris per la seua falta de coneixements tecnològics: “La gota que va fer vessar el got va ser quan una dona major em va dir que em convidava a desdejunar si l’ajudava a traure els diners de la seua cartilla, però em vaig trobar amb altres casos, com el d’una altra dona que necessitava fer efectiu un taló de manera urgent i es va trobar que no l’atenien, perquè eren les 11.01 h, un minut després que s’acabara l’horari d’atenció presencial”.

És una sensació que San Juan reconeix que ha viscut en carn pròpia: “Quan jo em vaig trobar en una situació similar, em vaig afonar amb pena, tristor i ansietat”, i reconeix que hi ha operacions, com les transferències bancàries o el Bizum, que prefereix no fer, “tinc por de confondre’m, i són errades que, com en el cas del Bizum, són irreversibles”.

La situació ara ha canviat, reconeix Carlos: “En tres mesos, en la mateixa sucursal hi ha dues persones més atenent, i esperen la incorporació d’una altra més, i fins i tot a les 14 h atenen la gent, i no sols això, sinó que ja no és imprescindible acudir a l’aplicació per poder aconseguir una cita prèvia, sinó que es pot fer per telèfon”. “L’actitud ha canviat i això és una cosa que agraïsc molt”, es congratula el sanitari jubilat, que apunta que hi haurà molta gent que es mantindrà en una “bambolla analògica” per no poder fer una transició digital correcta.

Aclaparat per la repercussió de la campanya

Carlos es mostra aclaparat per la repercussió que ha tingut la seua campanya: “Ha eixit en el New York Times, en Clarín, en Le Monde... i fins i tot l’altre dia, en un mitjà de Bangkok. N’estic molt sorprés i agraït”. També celebra que l’Administració s’hi haja involucrat, com amb els cursos de digitalització que organitza l’Ajuntament de València: “No obstant això, molts majors tenen por, perquè se’ls adverteix dels riscos de frau que hi ha”.

San Juan es defineix com a “catalitzador” de tota aquesta gent que sentia un “malestar enorme”: “Hi havia un caldo de cultiu i, en actuar com a interlocutor ‘únic’, és més fàcil que m’escolten”. En aquest sentit, sosté que el fet que no es tracte d’una campanya polititzada, ni judicialitzada i “sense visceralitat”, va resultar positiu: “Ací no hi ha hagut cap mena d’interessos ni d’ideologia darrere”.

Altres riscos de discriminació

San Juan adverteix que el tema de la banca no és l’únic risc per als majors: “Ens enfrontem també a la discriminació en l’Administració i la sanitat, on la telemedicina ens fa molta por, perquè pot generar un perill d’exclusió, com ja comença a passar en l’Administració”.