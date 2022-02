Un jutge avala el dret d’una bombera a la prestació de la lactància materna pel risc en incendis

“No hi havia una avaluació de riscos completa i exhaustiva individualitzada que tinguera en compte la situació de la treballadora en el període de lactància”. El titular del Jutjat Social número 17 de València ha estimat la demanda d’una treballadora de l’empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (Sgise) contra la decisió de no atorgar-li el dret a gaudir de la prestació per risc durant la lactància natural.

La dona, amb una antiguitat de tres anys en Sgise com a bombera forestal (anteriorment amb contractes temporals en la firma pública Tragsa) va sol·licitar la concessió de la llicència, però una resolució de la mútua Umivale, arran d’un informe del servei de prevenció de l’empresa, li la va denegar per “inexistència de risc”. La treballadora, brigadista a temps complet de dilluns a diumenge, va acabar demanant una excedència voluntària per atendre la cura del seu fill menor de tres anys.

La denegació s’escudava en una guia sobre la valoració del risc laboral durant la lactància materna, elaborada per l’Associació Espanyola de Pediatria, que afirma que la calor excessiva podria produir deshidratació en la dona lactant i alterar la producció de llet, cosa que la mútua proposava solucionar amb “begudes en el lloc de treball”. Sobre el monòxid de carboni, la guia assegurava que “fins i tot una exposició ocasional podria ser perjudicial”, encara que concloïa que “no hi ha evidència que siga tòxic per al xiquet”.

L’empresa demandada també tenia amb una llista “no exhaustiva”, elaborada al març del 2021 (quan la dona va sol·licitar la llicència), sobre els agents, els procediments i les condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores embarassades o en el seu període de lactància natural. La llista inclou exposició a agents químics o a manipulació manual de càrregues pesants o fred i calor extrems, entre altres.

El jutge ha avalat la pretensió de la treballadora pel fet de considerar que la llista elaborada per la firma pública “ja preveu situacions i agents que poden influir clarament de manera negativa en la salut de la treballadora en període de lactància” i destaca especialment la calor extrema, la inhalació de substàncies amb possibles efectes cancerígens o de monòxid de carboni.

La mútua afirmava que la calor extrema no suposava més risc per a les treballadores lactants, ja que, encara que podria produir deshidratació i alterar la producció de llet, “es veuria minimitzada si es disposara de begudes en el lloc de treball per a la hidratació correcta i satisfactòria de la mare que dona pit”.

Tanmateix, el jutge considera que no consten específicament” les mesures a implantar en el lloc de treball de la dona. “Tampoc sembla massa raonable que se li exigisca que s’hidrate adequadament o faça ús d’una mamadora quan està actuant davant un incendi forestal, amb l’evident risc que entranya aquesta situació”, afig la sentència.

A més, la guia de l’Associació Espanyola de Pediatria en què la mútua va fonamentar la denegació “manca de les característiques pròpies d’un pla de prevenció de riscos laborals”. Així doncs, la sentència, que no és ferma, declara el dret de la treballadora a percebre la prestació per risc per a la lactància natural i obliga la mútua a abonar-li la quantitat de 65,74 euros diaris corresponent al període entre el 10 de maig i el 22 de setembre de 2021.