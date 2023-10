El jutjat obri una segona causa pels crits racistes d’uns quants ultres contra Vinícius fora del Mestalla

Nova causa judicial relacionada amb els insults racistes que va patir Vinícius per part d’un grup d’ultres el 21 de maig passat amb motiu del partit que va enfrontar el València CF i el Reial Madrid en l’estadi de Mestalla.

El Jutjat d’Instrucció número 10 de València ha obert diligències prèvies en relació amb els crits xenòfobs que va rebre el jugador madridista fora del Mestalla, quan va arribar l’autobús de l’equip merengue a l’estadi, tal com ha avançat El Plural i han confirmat a elDiario.es fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i de la Fiscalia.

Les mateixes fonts han explicat a aquest diari que en el seu moment va haver-hi “una ampliació de denúncia de la Fiscalia amb l’aportació de les imatges a la causa principal, i igualment una ampliació de la querella de la Lliga de Futbol Professional (LFP) per aquests fets”.

Segons han comentat des del TSJCV, “el jutjat va considerar que aquesta investigació havia de seguir-se per separat de la inicial, per la qual cosa va deduir testimoniatge d’aquests nous fets denunciats i els va remetre al Deganat per al repartiment”. Aquest testimoniatge ha recaigut novament en el Jutjat d’Instrucció 10, que ha obert “una investigació nova, diferent i separada de la que ja seguia pels insults dins del Mestalla” per la qual va declarar Vinícius el 5 d’octubre passat i per la qual hi ha tres aficionats valencianistes acusats, que han sigut expulsats per a tota la vida del club. La graderia d’animació, a més, es va clausurar durant cinc partits.

De moment no hi ha investigats en aquestes noves diligències prèvies, ja que no consta identificat fins ara cap presumpte autor.

Com va informar elDiario.es, a l’arribada de l’autobús del Reial Madrid a l’estadi, un grup d’ultres vinculats als antics Yomus van cridar “eres un mico, Vinícius eres un mico!”, entre altres insults racistes, davant de diversos agents de la Policia Nacional, que van romandre passius, tal com es veu en un dels vídeos compartits en xarxes pel periodista Antonio Maestre i, pel que sembla, gravat pels mateixos ultres.

Com va informar aquesta redacció, una escissió de l’antiga penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats.

La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals de la vella escola que tingueren antecedents penals. A més, després de ser identificat entre els pretesos agressors, el president de la Curva Nord llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per haver estat present en la contramanifestació del 9 d’Octubre del 2017, malgrat que havia afirmat que no va participar en les agressions a assistents a aquesta.

El València CF, indignat amb la declaració de Vinícius

El València CF va mostrar recentment “sorpresa, rebuig i indignació” després de conéixer la declaració judicial de Vinícius Jr. el 5 d’octubre passat pel que va passar al Mestalla el mes de maig passat i ha exigit al futbolista del Reial Madrid que “rectifique de manera pública la seua presumpta declaració”.

“Davant les informacions publicades al voltant de la presumpta declaració prestada en els jutjats pel futbolista Vinícius Jr. En què afirmava que tot l’estadi de Mestalla li va proferir insults racistes en el partit entre el València CF i el Reial Madrid CF de la temporada passada, el club vol manifestar la seua sorpresa, rebuig i indignació”, va comunicar la direcció del València.

En aquesta línia, el conjunt valencianista subratlla que, tal com “va recordar públicament”, el mateix entrenador madridista, Carlo Ancelotti, “en cap cas es pot generalitzar el comportament a tot l’estadi de Mestalla”.

“El club és plenament conscient de la gravetat d’aquest assumpte. El racisme no té cabuda ni en el futbol, ni en la societat, però no pot combatre’s amb fal·làcies, ni mentides infundades. Aquest tema requereix la implicació de tot el món i el València CF entén que s’ha de ser escrupolosament precís i responsable en aquesta mena de manifestacions”, adverteix l’equip xe.

Per aquest motiu, el València vol deixar clar que “no es pot catalogar l’afició valencianista de racista”. “El València CF exigeix a Vinícius Jr. que rectifique de manera pública la seua presumpta declaració de dijous”, va concloure.