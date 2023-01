L’alcaldessa de Calp acusa la direcció del PP de masclisme arran d’haver-la rellevada de la candidatura municipal

Ha sigut “una autèntica sorpresa” i una “decisió unilateral i arbitrària de la direcció” del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que es pren “sense comptar amb mi ni tan sols rebre’m”. Aquestes han sigut dimecres les primeres paraules que l’alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha pronunciat en una roda de premsa convocada d’urgència per valorar la decisió del seu partit de prescindir d’ella com a cap de cartell en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. César Sánchez, exalcalde, expresident de la Diputació d’Alacant i actual diputat en el Congrés, on va ser un dels homes forts de Pablo Casado, serà de nou el candidat del PP a l’Alcaldia de Calp, i això a Sala, que volia seguir al capdavant de la corporació la pròxima legislatura, no li ha fet gens de gràcia. La paraula “traïció” és, segurament, la que més ha repetit en la seua compareixença.

Traïció del partit i “traïció d’alguns companys del meu govern”, ha dit. “No es tracta així una alcaldessa i companya de partit” ha afegit. De fet, només un altre edil del PP, Matías Torres, ha acudit a la roda de premsa en què l’alcaldessa ha estat a més abrigallada per la seua família.

“Si em diguera Manolo…”

Ana Sala ha al·ludit al fet que la seua condició de dona ha influït en la decisió del partit. Només així s’entén una de les frases que ha pronunciat: “Si em diguera Manolo, Juan, José o Carlos, segurament això no hauria passat”.

En la mateixa línia ha recordat “el que li va fer el PP amb Pablo Casado i Teodoro García Egea a Isabel Bonig [expresidenta del PP valencià], i com després ho van intentar amb Isabel Díaz Ayuso”, dues dones “fortes i valentes”, ha afegit.

Sala ha traspuat decepció amb la decisió del seu partit, i amb les formes emprades. Ha explicat que es va assabentar de la decisió a les 13.00 de dimarts, després d’estar “tres o quatre mesos esperant que se’m reba i se’m comunique quina seria la candidatura a l’Ajuntament”. Finalment, la decisió li la va comunicar ahir el coordinador provincial del partit i alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez. Ni li ha telefonat César Sánchez, ni el president del PPCV, Carlos Mazón. “Això ha sigut un ací passa-que-t’he-vist”, ha resumit.

Per cert, que Sala ha eludit esmentar els seus noms en tota la compareixença. Només s’ha referit a “la direcció del partit” i al “candidat proposat”. Però, vaja, que la direcció del partit és Carlos Mazón i el candidat proposat, César Sánchez.

“Seguiré fins al final”

Amb tot, Sala ha deixat clar que no pensa dimitir: “No me’n vaig; acabe i esgote la legislatura”, ha indicat. I ha aprofitat per a defensar la gestió duta a terme: “Malgrat la traïció d’alguns companys del meu govern, he aconseguit arribar al final de la legislatura sense cap incident polític”.