L’altra batalla electoral de València: una candidatura alternativa en el Col·legi d’Arquitectes quasi una dècada després

Les pròximes eleccions municipals i autonòmiques que se celebren el pròxim 28 de maig no són les úniques que se celebraran aquest mes a València. Una institució important com el Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV) celebra eleccions el pròxim 19 de maig amb l’al·licient, a més, que per primera vegada en nou anys (els comicis són cada tres anys) torna a presentar-se una candidatura alternativa a la de la presidenta actual, Marina Sender.

Sender va substituir fa tres anys el difunt Mariano Bolant, que per estatuts no podia repetir com a president per haver encadenat els dos mandats anteriors com a màxim representant del CTAV. D’aquesta manera, els prop de 400 arquitectes de la província podran triar entre la llista CTAV Creix que encapçala Sender al costat de Pablo Peñín, Carlos Salazar, Málek Mureu, Marina Bernardo i Isabel Navarro, i la candidatura alternativa Regeneració que encapçala l’arquitecte Pepe Garrido, acompanyat de José María Tomás, Vicenta Ortiz, Inés García, Miguel Ángel Martín i Marian Albero.

La proposta amb què es presenta Sender està enfocada en la participació activa de tots els companys i de tots els agents externs interessats a implicar-se en tot el que afecta l’arquitectura i la seua presència en la societat.

En aqueix sentit, des de CTAV Creix posen l’accent a continuar millorant els serveis al col·legiat i la proximitat del col·legi amb aquests a través d’un visat àgil i adaptat als nous treballs professionals, en un format unificat amb els col·legis d’Alacant i Castelló, a més d’ajustar els costos per garantir la sostenibilitat econòmica del col·legi i beneficiar l’economia dels col·legiats.

Igualment, la política cultural és un dels eixos principals de la proposta amb una aposta per la programació d’activitats de tots els temes relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme des de qualsevol perspectiva. Tot això emmarcat en la pluralitat, a través de la qual es crearan sistemes de suport al desenvolupament de la professió en altres competències professionals.

Per part seua, des de la candidatura alternativa Regeneració que encapçala Garrido expliquen que el principal eix sobre el qual s’assenta és la idea de canvi: “Volem impulsar un canvi en els estatuts, obrir el col·legi a tots i, una vegada fets tots els canvis, eixir i no perpetuar-nos en la junta”.

Així doncs, un dels objectius principals que persegueix és una defensa d’uns honoraris justos i atribucions professionals basats en criteris de dignificació del treball, especialment pel que fa a l’obra pública: “L’Administració no pot fer que el col·lectiu treballe per davall de les condicions del conveni i això és una cosa que fins ara no s’ha abordat”.

A més, aposten per una modificació estatutària per a evitar que hi haja persones en la junta que es perpetuen durant anys amb diferents càrrecs, de manera que no puga haver-hi una mateixa persona en els òrgans directius més de sis anys seguits. D’altra banda, asseguren que s’han d’establir col·laboracions amb l’Administració per reduir els temps de tramitació de les llicències d’obra major, actualment amb un procés que pot ocupar entre dos i tres anys. També es mostren partidaris de fomentar la internacionalització i els cursos de formació per als associats.