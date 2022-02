L’Associació Unificada de la Guàrdia Civil denúncia que els agents de menys graduació són més sancionats

Un total de 427 sancions es van imposar a agents de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana entre el 2018 i el 2021, segons el Ministeri de l’Interior. L’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) d’Alacant va formular una sol·licitud de transparència per a obtindre els expedients disciplinaris davant el “rigor excessiu” amb què se sanciona els agents valencians. Alacant és la primera província amb més sancions, amb 193 expedients instruïts; seguida de València, amb 176, i Castelló amb 68.

“Si no fora per l’efectivitat dels nostres serveis jurídics que, en la gran majoria dels casos aconsegueixen finalment revertir les conseqüències d’aquests expedients, provocarien perjudicis greus als nostres afiliats i afiliades”, afirma l’AUGC.

“Queda patent”, afig l’associació, l’“ús arbitrari i la duresa amb què la cúpula de comandament sotmet els agents”. La gran majoria d’aquests expedients, segons l’AUGC, recauen en l’escala bàsica de caporals i guàrdies, “davant conductes que, si bé a vegades pogueren ser reprotxables, no són mereixedores del castic imposat”.

A més, el major rigor disciplinari “vulnera el principi de legalitat i tipicitat, segons es reconeix en les diverses sentències del Tribunal Militar Central que diàriament es notifiquen” als serveis jurídics de l’AUGC, que considera que queda demostrat amb les dades oficials de sancions: “273 d’aquests expedients es van instruir per faltes greus o molt greus, davant dels 164 que ho van ser per faltes lleus”, explica.

L’associació recorda, tal com va informar aquest diari, la diferència tan cridanera entre les sancions imposades en la Policia Nacional i l’institut armat. En la Policia Nacional va haver-hi 1.659 sancions entre el 2006 i el 2015, mentre que en la Guàrdia Civil la xifra de sancions per faltes greus o molt greus es dispara fins a 4.794, segons un informe del Grup d’Estats Contra la Corrupció (Greco). L’organisme va demanar revisar el règim disciplinari de la Guàrdia Civil per reforçar-ne la transparència, l’objectivitat i la proporcionalitat.

Codi penal militar per qüestions laborals

L’AUGC critica que els agents manquen del dret de sindicació i se’ls aplica “amb duresa excessiva” el règim disciplinari. “Fins i tot en casos més greus poden arribar a ser privats de llibertat en aplicació del Codi penal militar per qüestions merament laborals”, afig.

L’associació afirma que els agents de l’institut armat són “l’aneguet lleig” de les Forces de Seguretat de l’Estat, “ja que hui dia manquen de torns de treball rotatoris que permeten una conciliació familiar millor, treballen més hores que qualsevol altre cos policial, fins i tot fins a 150 hores més que els agents de Policia Nacional, i manquen de complements per treball per torns i territorialitat”.