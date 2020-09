L’empresari logístic de capçalera del clan Blasco aconsegueix per emergència el subministrament del “búnquer sanitari” de la Generalitat Valenciana

Les administracions canvien, però les empreses contractistes romanen. Passe el que passe. L’empresari de logística de capçalera del clan Blasco, Miguel Sanfélix, detingut en l’operació Oswaldos i a qui l’Hospital General de València reclama més de 800.000 euros per cobraments indeguts s’ha convertit en l’operador de referència del gran projecte estratègic de la Generalitat per a emmagatzemar material sanitari en Fira València. Sanfélix va aconseguir en ple confinament per un procediment negociat sense publicitat i d’emergència dos contractes valorats en 358.000 euros per a subministrament i repartiment de màscares i equips de protecció en residències sociosanitàries dependents de la Generalitat.

Per a aquesta operació aprovada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Sanfélix ha acudit amb la seua empresa Kanbanlog, investigada arran de l’operació Oswaldos i de la qual és administrador únic. A través d’aquesta societat, el 2019 va rebre també huit contractes per valor de més de 5.250.000 euros adjudicats per la Conselleria de Sanitat.

La Generalitat ha convertit Fira València en el seu búnquer especial per a afrontar la tardor tan complicada pel coronavirus. S’hi guarden més de 200 milions d’unitats de material de protecció de tota mena que espera a ser transportat a hospitals, residències, col·legis o persones desfavorides. En concret, i des que el mercat del material sanitari va col·lapsar, la Generalitat Valenciana ha anat fent apilament de 55 milions de guants, 340.000 ulleres de protecció, 550.000 bates, 5,1 milions de cobrisabates, 1,2 milions de pantalles o 14,7 milions de màscares. La intenció del Govern valencià és estar preparats per a una volta a l’escassetat.

En tota aquesta macrooperació logística ha entrat l’empresa de Sanfélix, que va signar l’1 d’abril un contracte de 287.496 euros per a subministrar material sanitari i divulgatiu i 71.148 euros per la logística per a la preparació de comandes de les residències en la plataforma logística d’emergències. El 2019 l’empresa va tindre un dels millors anys de la seua història amb l’Administració pública, ja que va facturar més de cinc milions d’euros, tot i que un any abans només va ingressar 800.000 en tots els seus negocis. L’exercici passat, l’empresa va guanyar el concurs per a gestionar el magatzem logístic de l’hospital de Sagunt, 1.974720 euros, o la logística integral del departament de salut de València, un contracte que li va suposar més de tres milions d’euros.

Sanfélix va ser un dels empresaris que més contractes va rebre de Sergio Blasco quan era gerent de l’Hospital General de València. Només per la logística i la recollida de residus va facturar més de 13 milions d’euros. Per aqueixos contractes va ser detingut juntament amb Sergio Blasco en l’operació Oswaldos, que va acabar en el Jutjat d’Instrucció número 6 de València. En aquesta operació policial també van ser arrestats un altre nebot de l’exconseller Rafael Blasco, un germà i un nebot net de l’expolític condemnat a sis anys de presó en el cas Cooperació.

La relació de Sanfélix va ser tan estreta que un dels seus fills va encadenar una beca i dos contractes laborals a l’Hospital General del 2010 al 2012.

A més, d’aquests problemes amb la justícia, el consorci de l’Hospital General reclama 876.297,71 euros per cobraments indeguts a l’empresa Out-Log SL, de Miguel Sanfélix en l’operació Oswaldos que va desarticular la trama. Els indicis de responsabilitat comptable els va trobar la Sindicatura de Comptes i va ser l’actual consellera de Transparència i vicepresidenta de la Diputació de València per EUPV, Rosa Pérez, la que va impulsar el procediment.

Out-Log SL hauria cobrat de més per la gestió logística a l’Hospital General de València en els exercicis 2014 i 2015. Així doncs, segons el requeriment, la firma de Miguel Sanfélix hauria incomplit el contracte amb ampliacions indegudes del servei de recollida de residus i l’execució d’obres no previstes en l’expedient. Així mateix, s’han detectat pagaments efectuats al contractista sense acreditació en l’expedient o efectuats de manera indeguda.

En Fira València i per a Sanitat, Kanbanlog du a terme el servei de solució logística des del 19 d’abril fins al 18 de setembre de 2020, ja que el material adquirit també es continuarà distribuint en les residències sociosanitàries una vegada acabat l’estat d’alarma. La gestió d’aquest material, ha apuntat la Conselleria de Sanitat, l’havien feta fins hui els departaments de salut, que actualment es veuen impossibilitats davant la crisi sanitària, per la qual cosa s’ha vist obligada a comptar amb un servei de preparació de comandes per a gestionar les de les residències esmentades.