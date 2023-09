L’exalcalde del PP de Xiva acusat de corrupció pacta deslliurar-se de la presó a canvi d'una indemnització de 105.084 euros

L’exalcalde del PP de Xiva, José Manuel Haro, ha aconseguit un pacte de conformitat amb la Fiscalia per a deslliurar-se d’una possible condemna de presó. Haro, acusat del saqueig d’una empresa pública municipal, ha sigut condemnat a un any i quatre mesos de presó, a més d’inhabilitació i multa de 1.500 euros, com a autor dels delictes de prevaricació, malversació i falsificació. Idèntica condemna ha rebut Pascual Navarro, exgerent de l’empresa pública Suma Chiva SA. A l’exregidor d’Urbanisme, Marcos Navarro, se li ha retirat l’acusació. Els condemnats també hauran d’assumir el pagament de les costes de l’acusació particular.

La sessió del judici, celebrada davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, s’ha suspés a primera hora del matí de dimarts per arribar a un acord entre les defenses i el ministeri fiscal. Al migdia s’ha représ el judici perquè els acusats acceptaren les penes pactades i la suma a abonar en concepte de responsabilitat civil.

José Manuel Haro i Pascual Navarro han presentat un ingrés mancomunat de 105.084 en concepte de responsabilitat civil, una quantitat que anirà destinada a abonar la indemnització a l’Ajuntament de Xiva pels diners saquejats de l’empresa pública. Com que no tenen antecedents penals, el tribunal ha acordat la suspensió de la pena.

El president del tribunal ha resumit els fets, “vinculats a la constitució d’una empresa publica municipal i a la facturació per part de Suma Chiva SA i, per tant, a càrrec de l’ajuntament de tota una sèrie de conceptes que no es correspondrien amb la realitat”. Així doncs, “s’hauria actuat per part dels dos acusats en perjudici de l’Ajuntament de Xiva en haver-se posat d’acord” perquè el consistori abonara a l’empresa pública factures irreals.

Als condemnats se’ls han aplicat les penes del Codi penal en la redacció a la data dels fets. El tribunal també ha tingut en compte la concurrència d’atenuants per dilacions indegudes, amb una rebaixa de dos graus en les penes, a més de la reparació del mal. Tots dos condemnats han abonat, de manera solidària, 105.084 euros en concepte de responsabilitat civil.

Un condemnat pregunta si “es pot pagar amb targeta”

Després del pacte entre les defenses i el Ministeri Públic, s’han suspés les cinc sessions restants del judici. Sobre la multa de 1.500 euros, l’exgerent de l’empresa pública, Pascual Navarro, ha preguntat al tribunal si “es pot pagar amb targeta” (“no porte aquests diners damunt”, ha postil·lat). No obstant això, la secció segona de l’Audiència Provincial de València ha concedit als condemnats un termini de cinc dies per a abonar la multa.

La secció de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de València sol·licitava inicialment una pena de cinc anys de presó, a més d’inhabilitació especial i multa.

El ministeri fiscal acusava l’exgerent de Suma Chiva SA d’haver desviat 220.596 euros de la firma pública a un compte que compartia amb la seua dona, mitjançant 79 transferències.