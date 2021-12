L’infrafinançament manté a la Comunitat Valenciana com la segona més endeutada del país

Els préstecs del Govern central per a pal·liar l’infrafinançament generen la meitat del deute a la Comunitat Valenciana, la segona autonomia més endeutada de l’Estat. L’informe trimestral del Banc d’Espanya situa l’autonomia com la segona més endeutada d’Espanya en termes absoluts i la primera en percentatge de deute sobre el seu producte interior brut, amb un 47% del seu valor monetari llastrat per la falta de recursos.

La Comunitat Valenciana acumula un deute de 52.301 milions d’euros, només per darrere de Catalunya, amb 82.936 milions d’euros en el tancament del tercer trimestre del 2021. Les quatre comunitats autònomes més poblades són també les més endeutades de l’Estat. En l’últim trimestre analitzat pel Banc d’Espanya, el deute de la Comunitat Valenciana s’ha incrementat en 554 milions d’euros.

L’executiu autonòmic estima que quasi la meitat del deute ve generat pel deficitari sistema de finançament autonòmic, que cada any genera 1.350 milions d’euros de forat en les arques públiques i obliga la tresoreria a acudir a préstecs i altres mercats per pagar els serveis públics bàsics. “No s’ha d’oblidar que [el deute] està directament vinculat en més d’un 46% a l’infrafinançament i, per tant, no és responsabilitat dels valencians i valencianes”, ha subratllat el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, en una primera anàlisi de les dades del Banc d’Espanya.

Segons els comptes de la Generalitat, de l’augment trimestral 1.053 milions d’euros corresponen a disposicions de Fons de Liquiditat Autonòmica Ordinari (FLA), al FLA extraordinari i al finançament de les liquidacions negatives del sistema de finançament del tercer trimestre. A aquesta xifra es resten 270 milions d’euros en amortitzacions anticipades per refinançament del FLA amb entitats financeres per a l’estalvi d’interessos i una reducció de 229 milions en les operacions de deute a curt termini de tresoreria i facturatge, que deixen la diferència en aquest augment de 554 milions. El Consell destaca que, en el que va d’any, s’ha aconseguit una reducció del deute en els mateixos termes i atribueix el gros acumulat a la gestió del Govern del PP, ja que quantifica el deute heretat en 42.652 milions

El conseller d’Hisenda considera que l’informe de la institució bancària atia la urgència d’abordar “no sols la reforma del sistema de finançament per a posar fi a la discriminació de la Comunitat Valenciana, sinó també que s’aborde de manera paral·lela una solució al deute històric”, i ha recordat que la ministra Maria Jesús Montero va reconéixer aquesta singularitat autonòmica en el Congrés. “És evident que el sistema actual ens perjudica i ens impedeix disposar dels recursos necessaris per a garantir una despesa per habitant en serveis fonamentals semblants als de la mitjana espanyola. Per tant, l’única alternativa possible és mantindre la despesa en Sanitat, Educació i Serveis Socials amb l’increment derivat de deute o optar per marginar cinc milions de valencians”, ha insistit.

El Govern autonòmic ha posat en mans del gabinet d’experts en finançament autonòmic la redacció de les al·legacions a la proposta de població ajustada presentada pel Ministeri d’Hisenda el 6 de desembre passat. El ministeri dona a les comunitats autònomes quasi dos mesos de marge per a presentar alternatives al que serà l’eix del nou model de finançament. El Consell ja ha manifestat que demanarà que s’eliminen la resta dels fons que descompensen els càlculs inicials per a la Comunitat Valenciana i els dos criteris de despoblació i costos fixos de serveis que, segons les anàlisis, només beneficien les comunitats de menys població.