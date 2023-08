L’oposició acusa Carlos Mazón de posar en “risc” l’inici del curs amb errors reiterats en les places docents

Nova tanda d’errors en les llistes d’adjudicacions de places docents a dues setmanes de l’inici del curs escolar. La relació de places per als docents de Primària, uns 7.000 mestres, es va publicar la nit de dijous, però es va haver de retirar de nou en detectar-se errors en les adjudicacions. El departament que dirigeix el popular José Antonio Roviraha publicat la llista definitiva el matí d'este divendres i la de secundària a primera hora de la vesprada. El Govern autonòmic de Carlos Mazón, format pel PP i Vox, ha mantingut així en suspens una tercera part del professorat valencià que, a tot just dues setmanes de l’inici del curs escolar, no tenia encara destinació definitiva.

Els continus vaivens en l’adjudicació de places han propiciat que, a dues setmanes de l’inici del curs escolar, milers de docents valencians no tingueren clar en quin centre impartiran classes. La situació, inèdita, ha provocat un maldecap seriós per als professors, que han de planificar el curs, llogar un habitatge si treballen fora de la seua població o preparar els continguts docents.

A pesar que Rovira va assegurar que cada llista es revisaria per evitar incorreccions, la relació de mestres de Primària també contenia errors, encara que, segons la Conselleria, només afecten un grup reduït de docents d’Audició i Llenguatge i Pedagogia Terapèutica d’alumnes amb necessitats especials.

Un “desastre” diari, segons el PSPV

El portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha advertit que està “en risc l’inici del curs” en el sistema públic valencià. “Cada dia tenim un desastre, són incapaços de gestionar i demostren la seua insolvència constantment”, ha manifestat Lorenz després de la segona tanda d’errors en les llistes d’adjudicació de places.

“És una falta de respecte a tots els docents valencians, se’n riuen, no estan a l’altura de la responsabilitat que tenen”, assegura el parlamentari socialista. Lorenz ha acusat el conseller Rovira de provocar un “caos” en l’assignació dels llocs i ha criticat l’estudi que va anunciar el titular d’Educació sobre les plantilles i la qualitat educativa.

“Aquesta situació sobrepassa els límits tolerables, realment està en risc l’inici de curs a la Comunitat Valenciana”, ha alertat. La caòtica situació, recorda Lorenz, “no sols afecta els docents, també tots els xiquets i xiquetes i les seues famílies”, lamenta el diputat del PSPV-PSOE.

La Conselleria d’Educació, per part seua, atribueix els errors a problemes informàtics i a la mala planificació de l’equip anterior del Govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem.

El PP descarta la compareixença de Rovira

Laura Chuliá, portaveu adjunta del PP en la cambra autonòmica, ha afirmat que “no té cabuda” que el conseller d'Educació comparega a l'agost en la Diputació Permanent per a donar compte del procés d'adjudicació de places docents.

La diputada 'popular', en declaracions recollides per Europa Press, ha descartat la petició del PSPV-PSOE per a que Rovira comparega durant aquest mes, encara que ha posat l'accent que “són els propis consellers els que han sol·licitat per iniciativa pròpia comparéixer en Les Corts” una vegada s'inicie el curs parlamentari al setembre.