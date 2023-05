L’UCO connecta una mossegada del cas Azud amb regals de luxe a Rita Barberá

Les anotacions dels regals de Nadal d’Acciona a càrrecs públics del PP han permés a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil vincular els productes de luxe amb què va ser obsequiada l’exalcaldessa de València Rita Barberá amb els pagaments de l’empresa per preteses faenes fictícies a l’advocat Diego Elum, que va abonar dos terços dels diners al cunyat de la primera edil popular, el també lletrat José María Corbín. En les taules d’Excel internes que detallen els regals (“de difusió i accés limitat”), les referències a Rita Barberá i a la seua germana i cap de gabinet apareixen enllaçades en tres ocasions a Diego Elum. Rita Barberá va rebre luxosos regals, valorats en 7.651 euros entre el 2004 i el 2008 de l’empresa Acciona, la mateixa que va pagar a Elum 2,5 milions d’euros, dels quals 1,7 milions van anar a parar a les mans de José María Corbín.

Els abonaments van ser per pretesos serveis d’assessoria jurídica en el marc de la licitació d’una contracta de sanejament valorada en 129 milions d’euros. No obstant això, l’informe de l’UCO incorporat al sumari del cas Azud i a què ha tingut accés elDiario.es, sospita que es tractava d’una mossegada. Tots dos advocats són vells amics des que militaven en l’extrema dreta valenciana.

De la documentació trobada en els escorcolls del despatx d’Elum i analitzada pels investigadors de la Guàrdia Civil es desprén que els “serveis reals” prestats arran del contracte signat entre el lletrat i Acciona, en realitat van ser confeccionats per personal de l’empresa encara que atribuïts a Elum “amb l’ànim de dotar d’aparença de legalitat els pagaments”. L’informe també destaca “l’absència de treballs” elaborats pel despatx de Diego Elum.

Les metadades revelen una contractació “simulada”

A més, els serveis encarregats a la firma Delum Abogados van ser encomanats, en paral·lel, a la filial Acciona Agua. Es tracta, segons l’UCO, de treballs similars als pactats amb el lletrat, cosa que suposa una “duplicitat” en la contractació. Els investigadors de l’institut armat sospiten que Acciona i Elum van crear una “relació contractual simulada” per materialitzar el pagament de la pretesa mossegada de 2,5 milions d’euros. En definitiva, els serveis contractats al lletrat “no s’haurien dut a terme”, conclou l’informe.

A més, el contracte signat entre Acciona i Elum “coincideix tant en l’estructura com en el contingut” amb les tasques de què es va encarregar el personal de la mateixa empresa. En els documents atribuïts a l’advocat simplement “s’hauria inserit la identificació professional i la rúbrica de Diego Elum”, així com l’anagrama del seu despatx.

D’altra banda, l’UCO també ha analitzat les metadades i les propietats dels documents trobats en l’escorcoll del despatx d’Elum, que corresponen a treballadors d’Acciona. En centenars de documents informàtics, “en cap cas” en les seues propietats “consta o es fa referència a Diego Elum o alguna persona vinculada amb el despatx amb relació a l’autoria i la modificació dels fitxers digitals”, afig l’informe.

Fernando D. V., antic responsable d’un equip d’una quinzena de treballadors d’Acciona dedicats a estudiar i preparar ofertes per a licitacions pública, va declarar com a testimoni davant l’UCO que Elum “no va tindre participació” en aquest negociat. En aquestes comeses, va explicar, no participaven “membres aliens a Acciona ni Diego Elum, ni cap altre”. Si el lletrat hi haguera participat, el testimoni “ho hauria sabut”, va postil·lar.

Una operativa “recurrent”

El pagament de la pretesa mossegada de 2,5 milions d’euros va comptar amb el “vistiplau” de Luis Castella, directiu d’Acciona investigat en la causa, a pesar que el procediment d’aprovació de la despesa “aparentment no era l’usual”, segons l’informe.

“Després de rebre aquests pagaments i en una operativa que se succeeix de manera recurrent, Delum Abogados transfereix dos terços dels diners rebuts a Corbín Abogados”, explica l’UCO. A més, el mateix Diego Elum va reconéixer en la seua declaració com a investigat que “no hi havia cap activitat” per part del despatx de Corbín cap al seu. Per als investigadors, “resulta especialment rellevant” que el receptor dels dos terços de la presumpta pretesa comissió fora el cunyat de l’alcaldessa llavors Rita Barberá.

La Guàrdia Civil sospita que, quan Acciona pretenia fer alguna gestió empresarial relativa a licitacions de l’Ajuntament de València, “i més concretament a la seua alcaldessa”, es feia a través de Diego Elum.