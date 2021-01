L’ús de la bici creix a València, malgrat la caiguda del turisme, i el cotxe baixa un 16%

Les xifres de l’exercici passat confirmen l’augment de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments urbans, malgrat l’enfonsament de l’afluència turística a València. Els mesuraments denoten que l’ús del vehicle tan sa de les dues rodes es consolida en els desplaçaments quotidians després de la posada en marxa d’una xarxa important d’infraestructura ciclista impulsada pel regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, de Compromís. El 2020 s’ha produït un creixement en l’ús de tot l’anell ciclista i també ha registrat un augment dels punts de connexió de l’anell ciclista amb els barris més allunyats del centre de la ciutat.

Els punts de mesurament a la ciutat han registrat un augment quasi generalitzat de l’ús de la bicicleta. El carril bici del carrer de Xàtiva amb el de Russafa va registrar un augment de fins al 50% de l’ús. El carril del carrer d’Alacant ha aconseguit un increment del 20% i el del Pont de les Arts més del 20%. L’ús del carril bici de Primat Reig, inaugurat el 2020, no ha parat de créixer. L’impacte de la caiguda estrepitosa del turisme també s’ha deixat notar en carrils com el del carrer de Navarro Reverter, en què no s’ha arribat a les dades del 2019. La resta dels carrils, en general, han notat un increment en el pas de ciclistes.

En matèria de seguretat de la bici, la regidoria ha ampliat l’aparcament de bicicletes al barri de Benimaclet, a la Facultat de Medicina i en altres llocs a petició de la ciutadania. Grezzi també ha llançat una campanya informativa amb consells per a aparcar al carrer de manera segura la bici.

Caiguda dels desplaçaments amb cotxe

Durant els mesos de març i abril del 2020, amb un confinament total, els desplaçaments en vehicle motoritzat van tindre un descens superior al 70% en gairebé tots els punts de mesurament. Aquest descens es va reduir en els mesos posteriors, però al novembre encara mantenia una mitjana d’un 16% menys d’ús del cotxe. El carrer de Colom és el que més reducció ha experimentat (des de juny ha caigut més del 35%) arran de la reducció del trànsit privat a un sol carril davant dels dos carrils per a taxi i autobusos públics i el carril bici. Al carrer de Sorní, la caiguda ha sigut superior al 68%.

El mateix fenomen s’ha produït en avingudes amb carrils bici de construcció recent. A l’avinguda de la Constitució i a l’avinguda de Burjassot els punts de mesurament han detectat una caiguda del 10% del trànsit motoritzat; a l’avinguda del Primat Reig un 17%; i a la del Regne de València la caiguda del trànsit ha sigut entre el 13% i el 18%, segons els punts de mesurament.

Deu trams nous el 2021

La ciutat de València tindrà enguany una desena de trams nous de carril bici, incloent-hi un segon anell ciclista, segons les previsions de la Regidoria de Mobilitat Sostenible que dirigeix Giuseppe Grezzi.

Així doncs, la xarxa ciclista tindrà trams nous a l’avinguda del Cid; carrer de Sant Vicent (en el tram entre Tres Creus i la plaça d’Espanya); la Ronda Nord; el passeig de l’Albereda; el carrer de José María Haro; el carrer de Conca i carrer de Jesús; el carrer de Gascó Oliag i el de Daniel Balaciart (connexió entre l’avinguda de Blasco Ibáñez i Vicent Zaragoza); l’avinguda del Cid; i el carrer del Comte d’Altea.

El consistori també posarà en marxa el segon anell ciclista que connectarà l’avinguda del General Avilés amb la de Peset Aleixandre i del Cardenal Benlloch-Eduard Boscà.