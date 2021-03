Les condicions meteorològiques frenen l’obertura a ple rendiment de les terrasses valencianes i l’afluència al comerç

La meteorologia ha jugat a favor del procés de desescalada prudent pretés per la Generalitat Valenciana. Malgrat el que podia esperar-se per les ganes que es desprenen de l’ambient ciutadà per començar a socialitzar i a retrobar-se, les terrasses de l’hostaleria van respirar un ambient de tranquil·litat dilluns en el primer dia de relaxació de les restriccions en l’hostaleria, el comerç i els esports a l’aire lliure.

A més, les universitats van recuperar dilluns el format híbrid pel qual part de les seues classes tornaran a fer-se de manera presencial.

Fonts de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) estimen que la reobertura de terrasses dels establiments arribarà a un 40% al llarg d’aquesta setmana.

Aquest percentatge anirà aconseguint-se de manera progressiva, especialment amb vista al cap de setmana. Des de l’entitat afirmen que les condicions meteorològiques previstes per a aquesta setmana han frenat la decisió d’obrir encara en molts establiments, que esperaran als volts del cap de setmana.

A més, segons el mostreig fet per l’FEHV, entre els establiments d’hostaleria associats que no obriran (un 60%), un 65,5% són empreses a qui, malgrat disposar de terrassa, no els resulta viable funcionar amb les mesures actuals.

Des de l’associació insisteixen que el sector està en un moment molt complicat i amb unes restriccions molt més dures que en el moment en què va tancar. És per això que adverteixen que continuaran insistint en la pròxima reunió amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la necessitat de poder obrir l’interior dels locals i ampliar l’horari d’obertura.

La patronal reitera també la crida a la responsabilitat de tot el col·lectiu empresarial i especialment de la ciutadania per a aconseguir mantindre amb èxit aquest pla de desescalada: “Treballarem en campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials per conscienciar de la importància de complir les normatives de seguretat en els establiments d’hostaleria, especialment l’ús de la màscara obligatòria en tot moment, per preservar la salut tant de clients com de personal d’hostaleria”.

De la seua banda, el president de la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Rafael Torres, va considerar prematur fer un primer balanç de la recuperació de l’horari habitual de tancament (20.00 hores) fins que no passe almenys el primer cap de setmana en què se suprimeixen els tancaments perimetrals de les grans ciutats i fins que els clients s’acostumen de nou als horaris comercials, cosa que esperen que es note a mitjà termini pel que fa a un augment d’afluència de compradors.

Protesta del sector per les restriccions

La Coordinadora de l’Hostaleria dels Barris de València ha convocat per a dimarts a les 18.00 hores un acte de protesta contra les condicions de la reobertura amb una apegada massiva de cartells en els locals i les parets dels barris que arrancarà en la zona del carrer de Juan Llorens.

L’acte pretén mostrar la seua indignació per les restriccions imposades per a la reobertura, “que impedeixen directament que puguen obrir 2.000 locals a la ciutat de València”.