Mazón anuncia una Conselleria d'Emergències i una vicepresidència que coordine la reconstrucció després de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana anuncia canvis en la composició del seu Executiu per frenar la crisi política provocada per la gestió de la DANA. A la tercera hora de la seua compareixença a les Corts Valencianes, Carlos Mazón ha esbossat els primers canvis al Consell que presideix, sense concretar quan s'efectuaran ni quines persones afecten.

El president valencià ha anunciat aquest divendres un “nou Consell per a la recuperació” amb “una estructura dinàmica, moderna i eficient”. Serà un Consell que comptarà amb “una nova vicepresidència per a la recuperació econòmica i social”. Serà el cor de la nostra estratègia“, ha destacat Mazón, que ha detallat que gestionarà els fons europeus i ”l'impuls de l'ocupació“. Aquest departament coordinarà tots els existents.

Mazón també ha avançat que “hi haurà una nova conselleria d'Emergències i Interior”, exclusivament per a la seguretat dels ciutadans, coordinant l'acció de “prevenció” davant de qualsevol amenaça. Actualment la consellera Salomé Pradas ostenta les responsabilitats tant d'Interior i Emergències com de Justícia. El president no l'ha esmentat en tota la intervenció. És la responsable més assenyalada per la gestió. El president valencià assegura a més que “treballarà amb totes les administracions” i defensa que “cal construir una cultura de l'emergència”, malgrat haver eliminat organismes en aquest sentit.

A la bancada de convidats es pot veure durant la compareixença l'expresident de la Generalitat Alberto Fabra i l'exconseller i actual senador Gerardo Camps. Camps és un dels noms que sonen per entrar al Consell a proposta de la direcció nacional del PP. Mazón pretén que una crisi i reestructuració del Govern frenen les crítiques.