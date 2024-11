El tallafoc de Mazón: la consellera d’Emergències i la que va menysprear les víctimes, a la porta d’eixida

L’actual Consell que dirigeix Carlos Mazón té les hores comptades. A partir de la compareixença de divendres, posposada per la pluja, comença a córrer el rellotge de la remodelació. S’espera que llavors el president valencià trace les línies d’un nou executiu, un intent d’establir un tallafoc per als que demanen la seua dimissió. Mazón vol obrir una nova etapa i canviar les peces és clau.

En la Generalitat Valenciana donen per descomptat que el baró popular entregarà el cap de la consellera de Justícia i competent d’Emergències, Salomé Pradas. Ningú la defensa en públic ni en privat. És com si des del 29 d’octubre no existira: no parla públicament ni se l’esmenta. Quan es pregunta per ella, se l’assenyala com a responsable de les decisions adoptades en el Cecopi (Centre de Coordinació Operatiu Integrat) des del dimarts, que va culminar amb una alerta enviada tard, quan l’aigua negava els municipis de l’Horta Sud. L’executiu llança el missatge que salva Mazón: “El president no forma part del Cecopi (...) El president no ha de ser esperat”. Encara que se l’esperara la vesprada del dimarts 29, tot i que se l’informara de les decisions, encara que assistisca a les reunions, encara que la llei li atorga el comandament únic en la catàstrofe. Aquesta declaració subratlla una idea: que és la consellera de Justícia qui havia d’haver decidit. Amb Pradas caurà el seu equip, almenys els responsables directes d’Emergències, amb el secretari autonòmic Emilio Argüeso al capdavant.

Una altra consellera sobre la qual s’incrementa la pressió és Nuria Montes, responsable de Turisme i Indústria. Se li retrau una falta absoluta d’empatia amb les víctimes en moments extremadament delicats. Va dir en un vídeo difós pel seu equip: “Ací no s’entregaran cossos a famílies, no es permetrà l’accés de familiars”, en referència a Fira València, on s’identifica les víctimes. Després, una treballadora del seu departament va denunciar entre llàgrimes, en directe en el programa d’Ana Rosa, que ni s’havia molestat a preguntar pels seus familiars morts en la DANA i que li va oferir el cotxe oficial. Assenyalada per grans capçaleres de la dreta mediàtica, s’entén que podria estar en la rampa d’eixida.

Algunes fonts de l’executiu qüestionen que haja d’abandonar-lo pel que consideren una ficada de pota, per bé que la seua gestió no la consideren roïna. Va demanar perdó després de les seues polèmiques declaracions. Montes va ser un dels grans fitxatges de Mazón, procedent de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), com una experta en turisme, molt centrada en el model de masses de la costa alacantina. Durant la pandèmia va destinar part d’una subvenció de la Diputació d’Alacant a pagar-se el salari com a secretària general de la patronal hotelera: 37.000 euros.

És possible que la consellera d’Hisenda i portaveu, Ruth Merino, també experimente algun canvi. En les últimes setmanes només ha comparegut en una ocasió, acompanyada per la vicepresidenta Susana Camarero, que també és secretària del Consell i part del Cecopi. La titular d’Hisenda està centrada a adaptar els comptes públics i tramitar les ajudes immediates als afectats. Si bé no es desenvolupa amb soltesa com a portaveu en moments complexos, aquesta tècnica d’Hisenda és bona amb els números. No deixa de ser cridaner que les tres qüestionades siguen tres dones i que s’apunte a una qüestió d’incapacitat en sengles casos.

Vendre la reconstrucció

L’executiu valencià s’esforça a girar full de la tragèdia i centrar el debat en la reconstrucció. És la paraula que empren tots els cercles del Consell. La remodelació que pretén salvar Mazón s’enfoca en aquesta línia: una conselleria encarregada de pilotar aquestes qüestions, amb rang de vicepresidència, o un conseller sense cartera per a desplegar i canalitzar les faenes sobre les zones afectades. Es parla que la vicepresidenta, Susana Camarero, la més solvent de l’executiu autonòmic –li han encarregat exercir de portaveu i fer els contractes d’emergència–, puga assumir més responsabilitats. Va ser ella qui va dir que es treballa per a adequar al Consell a una “nova realitat”.

També és possible que es canvien de nom els departaments del Consell per a enfocar-los en aquesta nova fase discursiva, que pretén marcar un abans i un després en l’executiu, encara que estiga presidit per la mateixa persona, responsable última dels nomenaments i del repartiment de competències. Va ser Mazón qui va lliurar emergències a Vox i després va col·locar-hi Pradas i Argüeso en la remodelació.

Segons publica El periódico de España, el PP nacional ha tractat de situar l’exconseller Gerardo Camps en aquesta nova composició. El diari esmentat publica que Alberto Núñez Feijóo ha fet arribar a Mazón el seu interés per aquest polític, actualment senador. Dimecres va protagonitzar una abraçada amb un senador del PSOE i alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, en la cambra alta com a ofrena de pau, que s’interpreta com un gest.

En realitat, la reconstrucció després de la DANA dependrà del Govern d’Espanya. Mazón ha demanat a l’executiu central 31.400 milions d’euros, l’equivalent a un pressupost anual de la Generalitat Valenciana, per a fer front a aquesta tasca. Encara que va demanar que els ministres es posaren sota les ordres dels seus consellers en cinc grups de treball, el seu govern només ha compromés, de moment, 300 milions d’euros per a aquesta tasca.