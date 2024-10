Mazón es reuneix amb Sánchez per a abordar el finançament sense el suport de les Corts Valencianes ni de la plataforma ciutadana

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, es troba en una posició complexa amb vista a la seua primera trobada formal amb el president del Govern, Pedro Sánchez. El dirigent valencià, del PP, acudeix a la Moncloa divendres a abordar la reforma del sistema de finançament, com a part de la ronda de Sánchez amb tots els presidents autonòmics arran del pacte fiscal amb Catalunya, sense el suport de les Corts Valencianes, ni de la plataforma cívica Per un Finançament Just i amb diferències en el seu propi partit.

Com que la direcció del PP rebutja parlar de manera bilateral amb la Moncloa sobre els recursos financers, el líder dels populars valencians acudeix amb una bateria de més de mig centenar de propostes, una manera de camuflar les reivindicacions i no enfadar el personal. Pesen el mateix els 22.000 milions d’euros de deute històric que reclama –quasi la meitat del que xifren els experts– que el transvasament del Tajo al Segura o les ajudes a la indústria ceràmica de Castelló.

El president valencià tampoc sembla que tinga clara la posició sobre les reclamacions perquè la Comunitat Valenciana s’equipare a la mitjana estatal en finançament. El seu partit no considera prioritària la condonació del deute històric i insisteix en un fons d’anivellament, que és variable en funció de l’interlocutor. En el document aprovat pel PP, es parla d’un fons per a totes les comunitats; en el document de la Generalitat Valenciana, per a les quatre infrafinançades. Si realment porta l’última proposta que ha plasmat per escrit, se saltaria les línies d’Alberto Núñez Feijóo.

Mazón acudeix a la Moncloa en una posició complicada. El líder del PP valencià va tractar d’obtindre el suport dels partits i de la societat civil en les reivindicacions, però la pugna nacional entre el PP i el PSOE ha dinamitat el consens. No hi ha resolucions en la cambra que facen costat a les seues propostes i la plataforma no va aconseguir subscriure un nou acord. La patronal i els sindicats estan especialment molestos amb aquesta ruptura i han encomanat a Compromís que busque clivelles en la negociació per a poder obtindre recursos.

Dijous, hores abans de la trobada, Mazón va afirmar que acudeix amb to “propositiu” i “pràctic”. “Volem posar damunt la taula algun avanç. Estem cansats de no avançar durant massa temps amb el Govern de Pedro Sánchez”, va denunciar el popular. Es reunirà amb Pedro Sánchez al migdia, en la ronda que aborda les reivindicacions de les comunitats infrafinançades, i portarà un dossier de 90 pàgines amb 56 punts que sumen 60.000 milions d’euros en reivindicacions.