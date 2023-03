La superpoblació de senglars, un problema al territori valencià i un repte per a Transició Ecològica

En els últims mesos s’han pogut veure exemplars de senglar passejant per zones urbanes de localitats com la Pobla de Vallbona, Tavernes, Benicarló o l’Alfàs del Pi, on un animal va arribar a atacar una banyista, i fins i tot han arribat a provocar diferents accidents de trànsit després de produir-se atropellaments.

Això es produeix per l’increment de la població d’aquesta espècie, un augment d’espècimens que ha provocat que en l’última dècada s’hagen multiplicat per 2,5 les captures registrades, una quantitat (els senglars caçats al territori valencià) que és vint vegades més gran que fa dues dècades, al començament del segle.

Per a controlar la població, els principals sistemes utilitzats són la caça i els dispositius de captura remots. Des de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana van sol·licitar ajudes a l’Administració i han arribat a amenaçar recentment de deixar de caçar aquest animal, la població del qual està descontrolada, per l’augment en el cost tant de la munició com del combustible, necessari per als desplaçaments.

I davant els riscos i els problemes que genera aquest animal, tant pel que fa a la sanitat animal com en allò que té a veure en la seua afecció en la seguretat viària o l’agricultura, la Conselleria de Transició Ecològica ha elaborat un pla de control de la població d’aquesta espècie que complementa les actuacions que van desenvolupant-se sobre aquest tema i que respon tant a la legislació europea com a l’espanyola.

Nous mecanismes

L’esborrany del Pla de Gestió de les Poblacions de Senglar a la Comunitat Valenciana, presentat en el Consell Valencià de Caça per la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, i pel director general de Gestió del Medi Natural, Julio Gómez, preveu nous mecanismes per a determinar els llocs on cal augmentar els controls sobre aquesta espècie, davant la sobreabundància de les seues poblacions i els problemes que genera.

En aquest òrgan consultiu estan representades les associacions de caça, l’Administració, grups científics i conservacionistes, el Seprona de la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica, entre altres organismes i institucions.

L’objectiu principal, segons ha assenyalat la consellera, és continuar implementant mesures per a fer front a una situació “que causa molts problemes al nostre territori, fonamentalment als cultius i l’agricultura, però també a la seguretat en les carreteres i a la biodiversitat del nostre medi ambient”.

Transició Ecològica dirigirà un pla de comunicació destinat específicament als ajuntaments, dedicat a detallar l’abast de les noves mesures i perquè siguen sabedors de totes les eines i possibilitats que tenen per al control cinegètic.

Per centrar les estratègies d’actuació, el pla ampliarà criteris per a aclarir què s’entén per sobrepoblació en una zona determinada. D’aquesta manera, ara s’analitzaran també com a criteris de control les zones en què es registra més densitat de senglars, la proximitat a cultius agrícoles, l’índex d’accidents de trànsit que provoquen aquests animals i la seua possible afecció a la biodiversitat de les zones humides.