Mor ‘El Genovés’, referent de la pilota valenciana i premi Vicent Ventura de la Universitat de València

Francesc Cabanes Pastor, conegut com ‘El Genovés’, un dels millors jugadors de pilota valenciana de tots els temps, ha mort aquest cap de setmana. ‘El Genovés’ va rebre en 2018 el premi Vicent Ventura, que atorguen les universitats de València i Jaume I, així com entitats cíviques, culturals, sindicals i professionals. La rectora, Mavi Mestre, ha afirmat: “Sempre recordarem aquesta llegenda de la pilota”.

L’any 2018, el pilotari va rebre el guardó juntament amb el grup musical Al Tall. El Premi Vicent Ventura va ser instaurat per la Universitat de València el 1998 per a honorar la memòria del periodista, polític i lluitador cívic mort en 1998. El guardó s’atorga a persones o col·lectius que s’han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la cultura i la llengua.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha afirmat: “El Genovés ha estat un dels més grans pilotaris valencians i la seua contribució al manteniment de la nostra tradició esportiva, la seua tecnificació i promoció mai estarà suficientment reconeguda”.

Francesc Cabanes Pastor (1954-2021) va estar en actiu des de 1972 fins a 1996. Hi apareix retratat en la galeria d’honor del Trinquet de Pelayo juntament amb Nel de Murla, Quart, Juliet i Rovellet. Entre els guardons hi destaquen la Medalla d’Or de la Generalitat Valenciana al Mèrit Esportiu, la de l’Ajuntament del seu poble, Genovés, un dels Premis Octubre i ‘El Saque’ de la Federació de Pilota Valenciana i la txapela basca.

Quant al Trofeu Individual Bancaixa, des de la primera edició l’any 86 contra Sarasol –i amb l’única excepció del 87, per una lesió–, ‘El Genovés’ estigué en el pòdium tots els anys fins a la seua retirada, bé com a campió o com a finalista. A punt de retirar-se, el 9 de juliol de 1995 va disputar la seua última final individual front a un jove Álvaro, de vint-i-un anys, al qual va remuntar fins a guanyar-lo 60 a 55. Aquella final fou qualificada com “la partida del segle”.

Genovés es va retirar oficialment el 1996, considerat com el número 1 d’aquest esport.